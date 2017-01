Aus dem Gerichtssaal Wurde zwischen Firmen gemauschelt? Eine Betriebsprüfung hat Ungereimtheiten in zwei Firmen ergeben. Der Unternehmer steht deshalb seit Monaten vor Gericht.

Der Bau von mehreren Photovoltaikanlagen, für die ein Döbelner Unternehmer zu unrecht Investitionszulagen erhalten haben soll, liegt bereits acht und zehn Jahre zurück. Deshalb fällt es auch am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Chemnitz einigen Zeugen schwer, sich an Details zu erinnern.

Für Photovoltaikanlagen auf zwei Firmendächern, an einer Fassade und auf einem privaten Garagendach hatte der Unternehmer 2007 und 2009 Fördergeld beantragt und erhalten. Teilweise sei das nicht gerechtfertigt gewesen. Das ergab eine Betriebsprüfung. Nach einer entsprechenden Anzeige begann die Steuerfahndung des Finanzamtes mit Recherchen. „Subventionen werden nur für Wirtschaftsgüter gewährt, die auch für bestimmte Wirtschaftszweige genutzt werden. In diesem Fall ist das das verarbeitende Gewerbe“, erklärt eine Sachbearbeiterin der Steuerfahndung. Da die Garage nicht dazugehört, und auch nicht über andere Besitzverhältnisse des Döbelners einem der Unternehmen zugeordnet werden könne, hätte er die Subventionen gar nicht erst beantragen dürfen. Das habe er sogar zweimal getan, einmal mit einer Rechnung einer Haustechnikfirma aus der Region Döbeln und einmal mit einer Rechnung einer Firmengruppe aus Bielefeld, die auch Solaranlagen errichtet.

Die hiesige Firma hatte die Photovoltaikanlage auf die Garage gebaut und das Geld dafür auch von dem Unternehmer erhalten. Der habe die Firma dann darum gebeten, das Geld zurückzuüberweisen und die Rechnung an die Bielefelder Gruppe zu stellen, weil der Döbelner bei dieser noch ein Guthaben besitze. Sie hatte eine Solaranlage auf dem Dach einer der Firmen des Döbelners installiert. Ob solch ein Vorgehen üblich sei, will Staatsanwalt Marcus Colli wissen. Und weshalb sich der Chef der Haustechnikfirma darauf eingelassen habe. Schließlich hätte er sich nicht sicher sein können, dass er das Geld auch von den Bielefeldern bekomme. Denn zwischen ihnen gab es keine schriftlichen Vereinbarungen. Aber zwischen dem Döbelner Unternehmer und ihm gebe es bereits jahrelange Geschäftsbeziehungen, so der Haustechnik-Chef. Deshalb bestehe ein gewisses Vertrauensverhältnis und er habe nicht nachgefragt. Auch kann er nicht mehr nachvollziehen, weshalb die Rücküberweisung des Geldes nicht auf das Konto des Döbelner Unternehmers erfolgte, sondern auf das von dessen Lebensgefährtin.

Ein Architekt der Bielefelder Firma kann ebenfalls kein Licht ins Dunkel bringen. Damals habe seine Unternehmen nur ein Solardachsystem angeboten. Es sei üblich gewesen, dass andere Firmen gleichzeitig kleinere Anlagen installierten, beide gemeinsam in das Netz eingespeist und abgerechnet wurden. Weshalb und wie das in diesem Fall abgelaufen ist, könne er heute nicht mehr nachvollziehen.

Neben dem Geld für die Anlage auf dem Garagendach hat das Finanzamt auch Subventionen in einer Höhe von insgesamt 37 500 Euro für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und an der Fassade eines Unternehmens des Döbelners zurückgefordert. Denn dort wurden Module eingesetzt, die beim Brand in einer der Firmen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Allerdings nicht so schwer, wie es ein Gutachter der Versicherung eingeschätzt hatte. 612 Module hatte der Gutachter ausgemustert. Darunter befanden sich aber zahlreiche, die lediglich verschmutzt waren. Die lagerte der Döbelner in seiner Firma ein und ließ sie säubern. Die Haustechnikfirma überprüfte sie und setzte 132 bei einer neuen Dachanlage und 142 bei der Fassadenanlage ein. Dafür verkaufte der Döbelner die Module an die Haustechnikfirma, die sie wiederum bei der Abrechnung beider Anlagen dem Döbelner in Rechnung stellte. Dieses Verfahren sei gewählt worden, damit die Haustechniker dem Döbelner eine gewisse Garantie einräumen konnten.

Da es sich bei dem Brand um höhere Gewalt gehandelt habe, hätte dem Unternehmer durchaus für die neue Anlage wieder Fördergeld zugestanden, so die Sachbearbeiterin der Steuerfahndung. Voraussetzung sei aber, dass in der Anlage nicht mehr als zehn Prozent gebrauchte Module verbaut wurden. Sowohl beim Dach als auch bei der Fassade seien es mehr. Auch deshalb seien die Ermittlungen wegen Subventionsbetrug aufgenommen worden. Außerdem läuft gegen den Döbelner noch ein Verfahren wegen Versicherungsbetrugs (DA berichtete).

Nach mehreren Verhandlungen vor dem Amtsgericht Chemnitz im Jahr 2016 wurde das Verfahren am Landgericht Chemnitz jetzt neu aufgerollt, weil die Staatsanwaltschaft gegen die Urteile vom Amtsgericht Berufung eingelegt hat. Die Verhandlung am Landgericht wird in zwei Wochen fortgesetzt.

