Aus dem Gerichtssaal Wurde ein 16-Jähriger vergewaltigt? Ein wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafter Mann soll sich an einem Behinderten vergangen haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

© Fabian Schröder

Gewalt war angeblich nicht im Spiel, dennoch soll Bernd M. (67) mehrfach mit einem Jugendlichen gegen dessen Willen Sex gehabt haben. Seit Donnerstag steht der Angeklagte wegen Vergewaltigung und Verstoßes gegen die Führungsaufsicht vor dem Landgericht Dresden. Es ist einer der ersten Fälle nach der neuen Rechtslage, nach der ein Vergewaltiger den Willen seines Opfers nicht mit Gewalt gebrochen haben muss („Nein heißt nein“).

Laut Anklage soll der 67-Jährige den 16-jährigen, geistig behinderten Jungen aus Dresden, den Enkel seiner Bekannten, mehrfach vergewaltigt haben. Der Jugendliche hatte sich noch im Dezember seiner Oma anvertraut. Die Anklage nennt nun zwei Taten im Dezember 2016, die in der Wohnung des Angeklagten und in einem Solarium eines Erlebnisbads stattgefunden haben sollen. Es blieb offen, ob es sich um die Freitaler Wasserwelten oder das Meißner Wellenspiel handelte.

Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut Anklage hat er auch gegen Auflagen der Führungsaufsicht verstoßen und sich mehrfach in Schwimmbädern aufgehalten. Diese Taten dürften einfach nachzuweisen sein, denn M. hatte eine elektronische Fußfessel getragen, die seinen Aufenthaltsort speicherte. Der gebürtige Dresdner war erst 2014 in Cottbus wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden, die er bis September 2016 voll abgesessen hat. Danach erhielt er Auflagen und Fußfessel. Verteidigerin Ines Kilian sagte, ihr Mandant bestreite, den Jungen vergewaltigt zu haben.

Das Gericht muss nun klären, ob der Jugendliche tatsächlich die sexuellen Übergriffe abgelehnt, also „Nein“ gesagt hatte. Er wurde noch am Nachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Der Prozess wird fortgesetzt.

