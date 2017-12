Wurde die Beagle-Hündin vergiftet? Nach einem Spaziergang am Stausee musste das Tier eingeschläfert werden. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht.

Auch dieser Beagle aus Dresden ist ein Opfer einer Köderattacke geworden. Eine Operation hat sein Leben retten können. © Sven Ellger

Bautzen. Eine Beagle-Dame musste am 30. November vom Tierarzt eingeschläfert worden, nachdem sich ihr Gesundheitszustand nach einem Spaziergang in der Nähe des Bautzener Stausees rapide verschlechtert hatte. Der Arzt schließt nicht aus, dass das Tier einen vergifteten Köder gefressen haben könnte. Stichhaltige Informationen zu dieser Vermutung liegen der Polizei derzeit allerdings nicht vor. Daher suchen die Ermittler Zeugen, die mit sachdienlichen Informationen zur Klärung des Falles beitragen können und fragt: „Wer hat in den zurückliegenden Wochen Verdächtiges im Wäldchen nördlich des Spreehotels zwischen der B 156 und der Strandpromenade sowie im angrenzenden Wohngebiet beobachtet? Gibt es weitere betroffene Hunde- oder Katzenbesitzer?“

Polizeibericht vom 21. Dezember zurück 1 von 6 weiter Trickbetrug aufgesessen Bautzen. Fast 2.000 Euro sind einem 37-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag von einem Trickbetrüger abgenommen worden. Er befand sich auf der Autobahnraststätte bei Bautzen, als er von einem Unbekannten angesprochen worden ist. Er hat ihm ein Bündel Bargeld übergeben, nachdem gefordert wurde, er müsse sein Geld überprüfen lassen. Statt der Euro bekam er jedoch nur faktisch wertlose weißrussische Rubel zurück. Als er das bemerkte, war der Täter verschwunden. Fahrraddieb erwischt Bautzen. Durch einen Zufall wurde am Mittwoch in Bautzen ein Fahrraddiebstahl vereitelt und ein weiteres gestohlenes Rad sichergestellt. Ein Zeuge informierte die Polizei, er habe in der Hanns-Eisler-Straße einen Jugendlichen gesehen – der mit dem gestohlenen Fahrrad seines Bruders in einem Wohnhaus verschwand. Eine Polizeistreife fand den 15-Jährigen samt Mountainbike in der Wohnung eines 16-Jährigen. Sie entdeckten auch ein weiteres Mountainbike, über dessen Herkunft der 16-Jährige keine schlüssige Auskunft geben konnte. Beide Fahrräder wurden sichergestellt, die Kripo ermittelt. Mit 1,5 Promille Unfall gebaut Bautzen. 3.500 Euro Schaden und weiterer Ärger sind das Ergebnis der Alkoholfahrt einer 61-Jährigen, die mit einem Unfall geendet hat. Die Frau überrollte am Mittwochabend beim Abbiegen auf der Tzschirnerstaße eine Verkehrsinsel, riss mit ihrem Golf eine Hinweistafel um, holperte über den Gehweg und stoppte schließlich auf dem Penny-Parkplatz. Zeugen riefen die Polizei. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest, dass die Frau umgerechnet 1,5 Promille intus hatte. Sie musste ihren Führerschein abgeben und hat jetzt eine Anzeige wegen Verkehrsgefährdung am Hals. Betrunkener Fahrer versteckt sich vor der Polizei Elstra. Katz und Maus hat offenbar ein 39-Jähriger am Mittwochabend mit der Polizei gespielt. Die Beamten wollten dem Mercedes-Fahrer auf der Dorfstraße in Gödlau kontrollieren. Der Mann hatte das Kommen der Beamten wohl bemerkt, fuhr auf ein Grundstück und versteckte sich in einem Nebengebäude eines Dreiseitenhofs. Die Polizisten fanden ihn schließlich und bemerkten, dass er nach Alkohol roch. Der Test ergab 1,22 Promille. Marihuana im Adventskalender Kamenz. Eine neugierige 17-Jährige hat in einem Zimmer eines Wohnheims in der Goethestraße Marihuana gefunden. Der Hergang war laut Polizei skurril. Die Schülerin hatte am Mittwochabend auf dem Tisch zwei rote Briefchen gefunden. Sie wusste, dass solche Briefchen im Adventskalender ihrer Mitbewohnerin steckten, die an diesem jedoch wegen Krankheit fehlte. Angeblich handelte es sich bei dem Kalender um ein Rätsel, und jedes Briefchen enthielte einen Lösungshinweis. Sie öffnete die Briefchen. Doch statt des Hinweises fand sie eine krümelige, eigenartig riechende Substanz. Sie informierte die Polizei, die die Substanz als Marihuana identifizierte. Nun wird sich die ebenfalls 17-jährige Kalenderbesitzerin über der Herkunft der Briefchen und deren wahren Zweck erklären müssen. Schuhe gestohlen Radeberg. Schuhe vor der Wohnungstür haben in der Nacht zu Mittwoch in Radeberg einen Dieb animiert. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Mühlstraße sind sechs Paar Schuhe aus einem Schrank verschwunden. Die Kripo ermittelt jetzt wegen Diebstahl.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bautzen, Telefon 03591 3560, entgegen. (szo)

