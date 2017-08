Wurde das Feuer in Rammenau gelegt? Wegen des Großbrandes in der Nacht zu Montag ermittelt die Kriminalpolizei. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Zwei Autos samt Carport und die Scheune daneben wurden bei dem Brand in der Nacht zu Montag ein Raub der Flammen. © Rocci Klein

Beim Ehepaar Thoms in Rammenau werden die Sorgen von Tag zu Tag größer. Und damit einhergehend die gesundheitlichen Probleme. Das sagte Barbara Thoms am Donnerstag auf Anfrage. Nach dem Großbrand auf ihrem Anwesen in der Nacht zu Montag konnten sie erst nicht zu Hause schlafen. Das geht jetzt wieder. Aber mehr und mehr werde klar, wie groß die Schäden am Wohnhaus wirklich sind. Der Gutachter, der sich angekündigt hatte, war inzwischen da. Demnach müssen nicht nur Boden, Schlaf- und Vorzimmer komplett geräumt werden. „Auch die Küche muss raus. Hier muss so viel saniert werden. Wir wissen noch nicht, wie das gehen soll“, sagen die Thomsens. Es klingt schon fast verzweifelt. Am Donnerstag warteten sie auf den Dachdecker, der eine Rutsche bringen wollte. Sie wird ans Haus angebracht und über diese zuerst der Boden ausgeräumt.

Auf den Dachstuhl hatten Flammen zuerst übergegriffen. Ausgebrochen war das Feuer draußen bei den beiden Autos und der benachbarten Scheune. Fahrzeuge und Scheune brannten nieder, das Wohnhaus konnten die Feuerwehrleute retten. Durch erste Flammen und Löschwasser entstand aber auch dort großer Schaden.

Was zu dem Brand führte, ist weiter unklar. Allerdings ermittelt die Kriminalpolizei jetzt zum Verdacht der schweren Brandstiftung, wie ein Sprecher der Direktion Görlitz auf Anfrage sagte.

Ob das Feuer in Rammenau, wo Autos brannten, mit einem Feuer im Juli am Schmöllner Weg in Bischofswerda in Zusammenhang steht, bleibt Spekulation. Auch hier brannten Autos nahe an einem Wohnhaus, die in einem Carport standen. Die Polizei macht dazu derzeit auf Anfrage keine Angaben. (SZ/ass)

