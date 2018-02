Wunschzettel der Oberlausitzer Feuerwehrleute Neue Technik, Gerätehäuser und Löschwasserstellen werden gebraucht. Die Kameraden wollen Hilfe vom Freistaat.

Um im Ernstfall schnell und bestmöglich löschen, retten und helfen zu können, brauchen die Feuerwehren im Oberland eine gute Ausstattung mit Technik, Geräten und Fahrzeugen. Das Foto zeigt Kameraden der Feuerwehr bei einem Einsatz im Juni des Vorjahres in Neugersdorf. © Rafael Sampedro

In den nächsten fünf Jahren will der Freistaat Sachsen die Investitionen in die Feuerwehren des Landes verdoppeln. 200 Millionen Euro sollen zur Verfügung stehen. Das weckt Begehrlichkeiten sowohl bei Feuerwehrleuten als auch bei Kommunen. Die Sächsische Zeitung hörte sich im Oberland um, was sich Bürgermeister und Finanzverantwortliche in Kommunen für ihre Feuerwehren wünschen.

Wunsch 1: Förderung für Gerätehäuser müsste bei 90 Prozent liegen

Der Schönbacher Bürgermeister Uwe Petruttis (CDU) berichtet, dass die Gemeinde einen Förderantrag für ein Feuerwehrgerätehaus gestellt hat. „Die jetzige Förderrichtlinie sieht nur eine Bezuschussung in Form eines Festbetrages vor“, erläutert er. Dadurch werde aber nur ein kleiner Teil der Baukosten gedeckt. Die Förderung aller Baukosten mit 90 Prozent sei erforderlich, sagt der Bürgermeister. Darüber hinaus sollte sich das Land Sachsen an den laufenden Unterhaltskosten der Gerätehäuser beteiligen. In den letzten Jahren habe der Freistaat viele Aufgaben auf die Kommunen und ihre Feuerwehren abgewälzt, sagt Petruttis und nennt Beispiele: Feuerwehrleute beseitigen umgefallene Bäume nach Stürmen, sie reinigen die Straßen nach Unfällen oder nach Verschmutzung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Kameraden arbeiten kostenlos und das sogar nachts. „Eine staatlich finanzierte Aufwandsentschädigung für Dienste der Kameraden ist nötig“, unterstreicht Petruttis.

Wunsch 2: Mehr Hilfe bei Investitionen der Kommunen in die Feuerwehr

Für die stetige Einsatzbereitschaft der Feuerwehren brauchen die Kommunen mehr Unterstützung. Alexandra Kind, Hauptamtsleiterin in Ebersbach-Neugersdorf, betont, dass die gute Ausstattung mit Geräten, Technik und Fahrzeugen notwendig ist, damit die Kameraden im Ernstfall so gut wie möglich löschen, retten und helfen können. Teilweise sind Feuerwehrfahrzeuge aber 20 bis 30 Jahre alt und nicht auf neuestem Stand. Was häufig unterschätzt wird, sind fehlende Löschwasserstellen, sagt die Hauptamtsleiterin. Bislang seien zum Beispiel Hydranten genutzt worden. Dort Löschwasser zu entnehmen, ist heute mitunter gar nicht mehr möglich, weil Stadtwerke wegen der sinkenden Zahl von Einwohnern und damit sinkendem Wasserverbrauch die Leitungsdurchmesser verkleinert haben und demzufolge aus dem Hydranten nicht mehr so viel Wasser heraussprudelt. Also müssen Kommunen in Löschwasserstellen investieren, wie es Ebersbach-Neugersdorf derzeit an der Spreedorfer Straße tut. Alexandra Kind weist darauf hin, dass für all diese Aufgaben die Unterstützung durch den Freistaat nötig ist, alleine können die Kommunen das nicht stemmen, sagt sie.

Wunsch 3: Bessere technische Ausstattung der Feuerwehren

Da die Wehren in Neusalza-Spremberg und im Ortsteil Friedersdorf immer auf neustem Stand gehalten werden und im Ausstattungsgrad seit Jahren über dem Durchschnitt liegen, besteht von unserer Seite her kein sofortiger Investitionsbedarf, sagt Bürgermeister Matthias Lehmann (CDU). Bisher konnten Wünsche der Feuerwehr realisiert werden, darunter die Anschaffung einer Wärmebildkamera im Jahr 2012 – ohne Förderung. „Wir sind offen für neue Systeme im Feuerwehrwesen und gespannt, was gefördert wird“, so Lehmann.

Wunsch 4: Unkomplizierte Antragstellung von Fördermitteln

„Bedarf besteht eigentlich immer und mehr Geld ist gut“, sagt der Dürrhennersdorfer Bürgermeister Albrecht Gubsch (parteilos). „Wir versuchen, vor allem die persönliche Schutzausrüstung modern zu halten, zum Beispiel Atemschutzgeräte“, erläutert er. Der Stand sei zwar nicht schlecht, aber mehr ginge immer, sagt der Bürgermeister. Er hofft, dass die Antragstellung auf Fördermittel einfach und unkompliziert verläuft. Das sei bei manchen Programmen leider nicht der Fall, betont er.

Wunsch 5: Mehr Geld für die Ausbildung der Kameraden

„Wir brauchen mehr Unterstützung vom Freistaat bei der Ausbildung der Kameraden in der Feuerwehr“, sagt die Oppacher Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos). Junge Leute sollen motiviert werden, in der Feuerwehr mitzuarbeiten, Neues zu lernen und mit hohem Wissen Verantwortung zu übernehmen. Außerdem braucht die Oppacher Wehr in den nächsten drei Jahren Ersatz für das alte Löschfahrzeug. Hier ist Hilfe vom Freistaat Sachsen unbedingt erforderlich, so Frau Hölzel.

