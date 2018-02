Wunschwitzer Wunsch Einen Monat nach Sturmtief „Friederike“ sind viele Leitungen in dem Ort noch immer defekt, das Festnetz funktioniert nicht. Die Telekom kündigt Hilfe an.

Der Sturm hat in Wunschwitz Spuren hinterlassen. Helmut Appelt zeigt ein durchgetrenntes Kabel. Es wurde von einem umkippenden Baum erwischt. © Claudia Hübschmann

Nossen/Wunschwitz. Es krachte und knirschte an allen Enden im 99-Seelenörtchen Wunschwitz. Der kleine Nossener Ortsteil bekam wie viele andere sächsische Städte und Dörfer auch am 18. Januar eine volle Breitseite von Sturmtief Friederike ab. Auch im Garten von Familie Appelt wirbelte es einiges durcheinander, kippte ein Baum um. Doch die Folgen konnten Helmut Appelt und seine Frau recht schnell beheben. Was schlimmer wiegt: Bei dem Sturm stürzten gleich mehrere Bäume in Freileitungen, die große Teile des Telefonnetzes des Ortes sicherstellen. Viele gehen kaputt, reißen entzwei. Mindestens neun Häuser, sagt Helmut Appelt, können seitdem nicht mehr über ihren Festnetzanschluss telefonieren. Weder rein noch raus geht irgendetwas, die Leitungen sind tot. Bis heute.

„Das ist vor allem für die alleinstehenden, über 90-jährigen Damen aus der Nachbarschaft schlimm. Sie haben nur das Festnetz, um sich zu melden, wenn es ihnen zum Beispiel nicht gut geht“, sorgt sich der 66-Jährige. So wie einige Nachbarn hat auch er sich bereits mehrfach an die Telekom gewandt. „Ein Drittel aller Wunschwitzer ist betroffen. Das sollte bei allem Verständnis kein Dauerzustand sein“, sagt der ehemalige Maschinenbauer.

Schäden erheblicher als gedacht

Eine Woche nach dem Sturm habe er sich in der Telekom-Zentrale in Frankfurt am Main gemeldet, 20 Minuten die Lage im Dorf geschildert. Die Mitarbeiterin will die Angelegenheit weitergeben, sagt Hilfe zu. Doch eine Woche nach dem Telefonat können die Betroffenen noch immer nicht telefonieren. „Bitte prüfen Sie die Telefonverbindung“ zeigt Appelts Festnetzapparat an, wenn er eine Nummer einwählt. Ein Signal kommt nicht.

In einer Info per E-Mail teilt der Konzern mit, dass die Schäden bis zum 27. Februar behoben sein werden. Diese seien erheblicher als zunächst angenommen. Eventuell müssten ganze Leitungsstränge ausgetauscht werden. Neben Zweifeln daran haben die Wunschwitzer ein weiteres Problem. Sie können – wenn vorhanden – nur mit dem Mobiltelefon telefonieren, die Telekom zieht die Gebühren für die nicht erbrachte Leistung für das Festnetz aber nach wie vor vom Konto ab. „Das geht natürlich nicht, das Geld müssten wir zurückbekommen“, sagt Helmut Appelt. Die Einzugsermächtigung will er nun vorübergehend kündigen.

Allerdings befürchtet er dann, auch seinen Anschluss für das Internet abgeschaltet zu bekommen. Dieser läuft ebenfalls über die Telekom. Ein Nachbar ist ebenfalls mit dem Telekommunikationsanbieter in Kontakt. Er bekommt die Meldung, dass die Störung schnellstmöglich behoben werde, aber ohne eine genaue Zeit genannt zu bekommen.

„Wir wollen nach über vier Wochen Klarheit, wann etwas passiert. Das Recht sollten wir als Kunde haben“, sagt Appelt. Sein Anliegen reicht die SZ an die Telekom weiter. Aus der Berliner Repräsentanz gibt es dazu auch eine rasche Antwort. „Das Sturmtief Friederike hat im betroffenen Bereich mehrere Bäume entwurzelt, die dann auf unsere Leitungen gefallen sind. Wir müssen mit der Instandsetzung warten, bis der Baumeigentümer die Bäume entfernt hat“, sagt Telekom-Mitarbeiter Georg von Wagner.

Er bittet um Verständnis, dass es wenig Sinn mache, über herabgefallene Äste und umgerissene Bäume neue Leitungen zu legen. „Sobald diese Arbeiten erledigt sind, werden dann die Reparaturarbeiten an den Telefonleitungen in die Wege geleitet. In diesem Fall ist mit einer Entstörung in der kommenden Woche zu rechnen“, so Wagner. Da die Mitteilung vom vergangenen Freitag stammt, müssten die Wunschwitzer also bis Ende dieser Woche wieder mit dem Festnetztelefon kommunizieren können. Am Montagnachmittag hatte es bereits erste Arbeiten an Freileitungen im Ort gegeben. Das Telefonieren klappte aber noch nicht wieder. Die SZ bleibt mit den Anwohnern in Kontakt.

