Wunschwitzer können wieder telefonieren Ein Großteil der zerstörten Freileitungen wurde von der Telekom wieder so hergestellt, dass die festnetzlosen Bewohner wieder erreichbar sind.

Nach dem SZ-Artikel vom vergangenen Dienstag über viele Wunschwitzer Bewohner, die seit dem Sturmtief Friederike keinen funktionierenden Festnetzanschluss mehr hatten, hat die zuständige Telekom ihre Ankündigung wahr gemacht. Ein Großteil der zerstörten Freileitungen wurde nun durch Arbeiter wieder so hergestellt, dass die festnetzlosen Bewohner wieder erreichbar sind. „Hier funktioniert alles wieder“, sagt Anwohner Helmut Appelt am Donnerstagabend froh. Er sei nun wieder auf dem Festnetz erreichbar und könne auch wieder Anrufe abgeben. Appelt hatte sich in der vergangenen Woche an die SZ gewandt, da im Ort Bewohner von mindestens neun Häusern seit einem Monat unter den Folgen des Wintersturms zu leiden hatten. Bäume waren umgeknickt und auf die Freileitungen gestürzt. Auf Hinweise aus der Bevölkerung hatte die zuständige Telekom Reparaturen angekündigt, die nun umgesetzt wurden. (SZ/mhe)

