Wunschschlagzeilen für 2017

Oldietaxi Radeburg. Das Geriatrische Netzwerk Radeburg setzt einen langersehnten Wunsch vieler Senioren in die Tat um: ein Oldietaxi. Dieses ist an drei Tagen pro Woche im Landkreis Meißen unterwegs und bringt Menschen über 70 zum Einkaufen, zu Ärzten und Therapeuten sowie zu geselligen Treffs. Eine Strecke kostet einen symbolischen Euro. Bestellt werden muss das Taxi spätestens zwei Tage vor dem Termin. Jeder Fahrgast wird zu Hause abgeholt und wieder abgesetzt. Im Einsatz ist zum Schutze der Umwelt ein Elektrofahrzeug. Gesponsert wird dieses vom ADAC, der auch die Kosten für Strom und Wartung übernimmt. Das Oldietaxi dient als bundesweites Pilotprojekt. Es soll zeigen, wie sich die logistische Unabhängigkeit älterer Leute auf deren Gesundheit auswirkt.

Baden mit Elbfischen Weinböhla. Das Elbgaubad in Weinböhla verwandelt sich in eine witterungsunabhängige Attraktion. Es wird zu einem XXL-Fluss-Aquarium umgebaut. Besucher haben nicht nur die Möglichkeit, Elbfische zu bestaunen. Einmal täglich können die Gäste selbst in das Riesenaquarium steigen und gemeinsam mit Aalen, Barben, Rotfedern, Bleien, Hechten, Zandern und Welsen schwimmen. Für Kitas, Horte und Schulen werden spezielle Führungen und Projekte angeboten. Hautnah zu erleben ist in einem extra Becken auch der sogenannte Killerkrebs. Dessen Fress- und Sozialverhalten wird im Rahmen eines neuen Forschungsprojekts weiter untersucht.

Tropenparadies Coswig. Der neue Eigentümer des alten Bahnhofsgeländes in Coswig lässt eine Glashalle mit tropischem Park entstehen. Dazu verbindet er die beiden existierenden Gebäude mit einem langen Neubau. In dieser Halle erweckt er eine Art Tropical Island ohne Schwimmbad zum Leben. Auf der riesigen Fläche wird mit natürlichen Pflanzen und Materialien ein Park samt Spazierstrecke und Gartenlokal angelegt. Für das dauerhaft sonnige Ambiente sorgen gigantische Scheinwerfer. Die Anlage soll den Menschen der Region vor allem an betrübten, kühlen Tagen einen Ausgleich bieten. Zweimal pro Woche wird in der geschaffenen Parklandschaft zudem ein Frischemarkt angeboten. Auch Hundebesitzer sind zum Gassigehen willkommen. Der Eintritt pro Person beträgt 5 Euro.

Bismarcklauf Radebeul. Nach dem Einbau der Treppe im Radebeuler Bismarckturm entscheidet sich das Organisationsteam des Sächsischen Mt. Everest Treppenmarathons für eine Neuerung: Im Jahr 2017 müssen alle Läufer zusätzlich zur Spitzhaustreppe auch die Stufen des Bismarckturms meistern. Als diese Nachricht die Runde macht, meldet sich der Fernsehsender Eurosport bei den Veranstaltern. Er erwirbt die Rechte, das Ereignis erstmals 24 Stunden live aus Radebeul in die Welt zu übertragen. Als Kommentatoren werden Heinz Florian Oertel und Waldemar Cierpinski gewonnen.

Aronia-Zapfanlage Coswig. Die Beliebtheit von Zapfanlagen für Frischmilch bringt den Obstbaubetrieb Michael Görnitz auf eine Geschäftsidee. Das Unternehmen stellt am Elberadweg in Neusörnewitz eine Test-Zapfanlage für Aroniasaft auf. Damit will es erkunden, wie das Angebot von der gesundheitsbewussten Zielgruppe der Radfahrer angenommen wird. Die empfohlene Tagesration von 100 Millilitern lässt sich für 1,50 Euro abfüllen. Wer keine Trinkflasche im Gepäck hat, kann an dem Automaten für ein Euro zugleich einen Bambusbecher ziehen. Dieser ist ökologisch hergestellt, wieder verwendbar und biologisch abbaubar. Bereits nach einem Monat steht fest: Um den großen Bedarf zu decken, werden entlang dem Elberadweg in Sachsen weitere 50 Aronia-Zapfanlagen aufgebaut.

Kinderstadtrat Radebeul. Radebeul führt nach den positiven Erfahrungen mit der jährlichen Kinderspielstadt in der Evangelischen Grundschule ein eigenes Kinderparlament ein. Dieses wird sofort aktiv. Als Erstes fordern die Steppkes unisono ein Handyverbot im öffentlichen Raum für Erwachsene, die mit Kindern unterwegs sind. Die Begründung: Viele Mädchen und Jungen fühlen sich zunehmend von ihren Eltern vernachlässigt, weil diese auch in ihrer Gegenwart ständig mit dem Smartphone beschäftigt sind. Für Notrufe darf jedoch natürlich jederzeit telefoniert werden.

Aschenbrödel Moritzburg. Die Nachfrage nach Hochzeiten auf Schloss Moritzburg wird derart groß, dass die Schlossverwaltung sich etwas einfallen lassen muss: Künftig sind nur noch Aschenbrödel-Trauungen möglich. Dabei hat die Braut in einem pastellfarbenen Kleid zu erscheinen. Der Bräutigam ist angehalten, ein historisches Prinzengewand in weiß-silbriger Farbgebung zu tragen. Außerdem umfasst das Heiratspaket ein Foto mit Schimmel und Eule. Im Ballsaal an der gedeckten Tafel stimmen die Hochzeitsgäste das „Aschenbrödel“-Lied an. Als Torte wird eine flambierte Spezialität mit Haselnüssen gereicht.