Wunschliste an den Freistaat Beim Neujahrsempfang in Radeberg machte OB Lemm deutlich, dass er gern wieder ein Polizeirevier in der Stadt hätte.

Auch Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Stanislaw Tillich (r.) schaute beim Neujahrsempfang vorbei – und wurde von Radebergs OB Gerhard Lemm am Eingang begrüßt. Tillich zeigte sich entspannt und bestens gelaunt; und musste viele Hände schütteln. © Thorsten Eckert

Radeberg. Er musste gestern Mittag beim Neujahrsempfang der Stadt Radeberg mindestens so viele Hände schütteln, wie Radebergs OB Gerhard Lemm: Sachsens langjähriger Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Auch, wenn er als „Landesvater“ nach dem Bundestagswahl-Desaster seiner CDU zurückgetreten ist, bleibt er ja der für Radeberg zuständige Landtagsabgeordnete – und schaute deshalb ganz entspannt und wirklich bestens gelaunt im gut gefüllten Biertheater-Saal des Kaiserhofs vorbei.

Und Lemm nutzte nicht nur die Gelegenheit, sich ausdrücklich bei Tillich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken, sondern gab ihm gleich noch ein paar „Aufträge“ mit auf den Weg in den Landtag: „Als wir uns das letzte Mal trafen, hatten Sie einen Fördermittelbescheid über anderthalb Millionen Euro für den Neubau unseres Stadtwirtschaftshofs dabei – diese gute Tradition können Sie gern beibehalten“, fand Lemm augenzwinkernd. Und schob ernst gemeinter hinterher, Tillich möge seinem Nachfolger im Ministerpräsidentenamt bitte ausrichten, er solle das eigenständige Polizeirevier in Radeberg wieder einrichten.

Wie Lemm überhaupt auch diesmal seine Rede nutzte, um eine Menge verbaler Seitenhiebe auszuteilen. So holte er den „sehr freundschaftlichen Schriftwechsel“ zwischen dem Ersten Beigeordneten des Landkreises Udo Witschaß (CDU) und dem Bautzener NPD-Chef über die Diskussion um einen straffälligen Flüchtling in Bautzen noch einmal hervor. „Ein Schriftwechsel, der unerträglich und nicht hinnehmbar war“. Dass sich der Landkreis dann gleichzeitig auch noch für den sächsischen Integrationspreis im Umgang mit Flüchtlingen bewarb, war für Lemm skandalös.

Blick zur Bundestagswahl

Und natürlich blickte Lemm auch auf den Bundestags-Wahlabend im September zurück. Und verriet, „dass ich als SPD-Mitglied dem CDU-Kandidaten Arnold Vaatz die Daumen gedrückt habe, dass er in unserem Wahlkreis das Direktmandat erringen möge“. Denn auch hier war der CDU-Vorsprung nur ein knapper vor der AfD gewesen. Bei den Zweitstimmen lag die CDU gar hinter der AfD. „Waren das alles Rechte, die ihr Kreuz bei dieser rechtspopulistischen, zum Teil auch rechtsradikalen Partei gemacht haben?“, fragte Lemm in den Saal. Und gab gleich selbst die Antwort: „Nein – die Wähler wollten vielmehr sagen, sie haben die Schnauze voll“, brachte er es drastisch auf den Punkt. Nun müsse dringend Vertrauen aufgebaut werden. Für Lemm heißt das in Sachsen zum Beispiel: „Wir brauchen mehr Lehrer, mehr Kita-Erzieher!“ Zudem solle der Freistaat statt der über 300 Förderprogramme das Geld einfach direkt an die Städte und Gemeinden verteilen, „man sollte uns zutrauen, selber sehr genau zu wissen, was wir damit anstellen können“.

Als Lemm dann nach einer Stunde und zehn Minuten seine Rede beendete, war klar, dass er sein vorab ausgegebenes Ziel verfehlt hatte, „diesmal unter einer Stunde zu bleiben“. Die Zuhörer sahen es gelassen. Wie auch die Leute vom Biertheater schmunzelnd darüber hinwegsahen, dass der avisierte 500 000. Besucher seit Biertheater-Gründung erst Ende Februar erwartet wird und nicht wie Lemm rückblickend auf 2017 verkündete, schon im vergangenen Jahr begrüßt wurde …

