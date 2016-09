Wunschkonzert in der Sachsenarena Max Raabe kommt nach Riesa. Das Publikum darf im Vorfeld darüber abstimmen, welche Lieder er spielen soll.

Freuen sich schon auf das Publikum in Riesa: Max Raabe und sein Palast Orchester. © SZ/Archiv

Das Leben ist kein Wunschkonzert – diese Weisheit wird am 4. Februar zumindest für ein paar Stunden außer Kraft gesetzt. Dann nämlich sind Max Raabe und das Palast Orchester zu Gast in der Sachsenarena Riesa. Schon im Vorfeld lassen die Künstler ihr Publikum darüber abstimmen, welche der rund 600 Lieder aus ihrem Repertoire sie auf ihrer „Das hat mir noch gefehlt“-Tour spielen sollen. Bis zu zehn Titel darf jeder, der sich an der Internet-Abstimmung beteiligt, auswählen.

Die Abstimmung läuft noch bis 10. Oktober. Welche Lieder es in die Top 20 geschafft haben und dann in den Spielplan der Tour aufgenommen werden, soll über einen E-Mail-Newsletter und auf der Facebookseite des Künstlers bekannt gegeben werden.

Max Raabe und das Palast Orchester transferieren seit Jahren das Repertoire der 20er Jahre in die Jetztzeit und kombinieren Klassiker mit modernen Pop-Eigenkompositionen. Die Popalben von Max Raabe erreichten jeweils Gold- und Platinstatus. Seine Konzerte sorgten in den vergangenen Jahren national wie international für ausverkaufte Hallen. (SZ)

www.palast-orchester.de/de/voting

