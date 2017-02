Wunsch-Spielplatz für Ludwigsdorf Der Ortsteil soll im April einen neuen Spielplatz bekommen. Der hat all das, was Kinder sich vorher dazu überlegt haben.

Ein Ausschnitt: So soll der neue Spielplatz in Ludwigsdorf aussehen. © Björn Enders

Der Gewinner des Wettbewerbes für einen neuen Spielplatz in Ludwigsdorf steht fest. Wie Stadtsprecherin Sylvia Otto mitteilt, werde der Görlitzer Spielplatzbauer und Holzkünstler Björn Enders im Frühjahr damit beginnen, seine individuell gefertigten Geräte zum Thema „Kürbis“ aufzustellen. Somit entstehe für Kinder in Ludwigsdorf ein einzigartiges Spielangebot in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz und am Neißeradweg. Der Spielplatz soll den Kindern bereits im April übergeben werden, indem Rasenflächen angelegt und einzelne Sträucher gepflanzt werden. „Als Hauptattraktion auf dem Spielplatz möchte Björn Enders ein Kistenkürbishaus aufbauen“, das an die vorhandene Weymouthskiefer gestellt wird, heißt es in der Mitteilung.

Ein Riesenkürbis throne als höchster Punkt des Spielplatzes inmitten der Krone des Nadelbaumes und biete mit Sehschlitzen und einem Fernrohr ausgestattet, schöne Weitblicke in die Umgebung. „Allein drei Zugänge mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad können von den Kindern genutzt werden, um diesen Punkt in etwa drei Metern Höhe zu erreichen. Unterwegs gelangen die Kinder zur Rutsche, die eine rasante Abfahrt ermöglicht“, so Sylvia Otto. Den Sandkasten werde Björn Enders als Boot gestalten und den Eindruck erwecken, als bestünde er aus einem riesigen Kürbisstück. „Ein Bootsmast mit Segel und Steuerrad dient als Kommandozentrale. Die mit Spielsand befüllte Kiste lässt sich durch mehrere Planen zum Schutz gegen Verschmutzungen oder Sonnenstrahlen verschließen“, teilt Sylvia Otto weiter mit.

Im Vorfeld hatten die Kinder der Ludwigsdorfer Kindertagesstätte „Storchennest“ an der Aufgabenstellung zum Bau des Spielplatzes mitgearbeitet. So wünschten sie sich ein Baumhaus mit Rutsche, einen kleinen Sandkasten und eine große Schaukel. Neben den ersten beiden konnte auch dieser Wunsch in Form einer Nestschaukel erfüllt werden. Wie die Stadtsprecherin weiter mitteilt, hätten Ortschaftsräte und Planer die Ideen und Vorschläge der Kinder gut nachvollziehen können. Daraus habe dann das Sachgebiet Stadtgrün eine Aufgabenstellung mit dem für den Ortsteil so typischen Kürbisthema entwickelt und im Herbst die beantragten Fördermittel erhalten. Nach der Ausschreibung empfahl die Jury, bestehend aus Ludwigsdorfer Eltern, dem Ortschaftsrat und Fachleuten der Stadtverwaltung, Mitte Januar die Arbeit von Björn Enders. Der Spielplatz soll nicht nur von Kindern genutzt werden, denn auf den zwei Sitzbänken können auch Spaziergänger oder Radfahrer Platz nehmen.

Sobald es die Bodenverhältnisse und das Wetter erlauben, sollen die Spielflächen durch einen Fachbetrieb des Garten- und Landschaftsbaus aus Weißenberg vorbereitet und nach dem Aufbau der Geräte mit Sand und Fallschutzmaterial versehen werden. Die Kosten für den Spielplatz nach dem Entwurf von Björn Enders betragen 37000 Euro. Dazu kommen 8500 Euro für die Landschaftsgärtner. Da die Stadt für das Vorhaben Fördermittel in Höhe von rund 32000 Euro erhält, muss sie noch etwa 13500 Euro aus eigener Tasche zahlen. Planung und Bauleitung liegen beim Bau- und Liegenschaftsamt der Stadt Görlitz. (SZ)

