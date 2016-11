„Wunsch nach einem Haus III“ Bernd Ebert, seit Kurzem Direktor des Weise-Gymnasiums, über seine neue Aufgabe sowie Vorzüge und Nachteile der Schule.

Bernd Ebert, neuer Schulleiter des Christian-Weise-Gymnasiums Zittau im Gespräch mit Mitgliedern des Schülerrates. © Matthias Weber

Nach über einem Jahr Hickhack um die Führung des Christian-Weise-Gymnasiums (CWG) ist wieder Ruhe eingezogen. Der langjährige stellvertretende Schulleiter, Bernd Ebert, steht seit Kurzem an der Spitze der Bildungseinrichtung am Zittauer Stadtring mit rund 800 Schülern, 75 Lehrern und zwei Schulhäusern. Im Jahr zuvor war der langjährige Schulleiter, Reinhard Koß, in den Ruhestand verabschiedet worden. Sein Nachfolger war aber nur wenige Wochen im Amt und aus bis heute öffentlich nicht kommunizierten Gründen vom Freistaat gekündigt worden: Sachsen ist wie bei fast allen Schulen für das pädagogische Personal zuständig. Schulträger ist aber der Landkreis.

Ebert, Mathe- und Physiklehrer mit Doktortitel und Führungserfahrung, sagt im SZ-Gespräch, warum er sich die Aufgabe mit 61 Jahren noch antut, ob die Schule gut aufgestellt ist und was in den nächsten Jahren passieren muss, damit die weitere Entwicklung positiv verlaufen kann:

Herr Dr. Ebert, herzlichen Glückwunsch zur Ernennung als Schulleiter. Haben Sie nun Ihren Traumjob?

Mein Traumjob ist davon gekennzeichnet, dass ich innovative Gedanken zur Gestaltung des Unterrichts umsetzen kann. So habe ich früher sehr gern das Mittelschulseminar in Löbau geleitet, weil ich dort die Ergebnisse der Wissenschaft sowie die eigene Unterrichtstätigkeit und die Lehrerfortbildung vereinen konnte. Als Schulleiter des CWG habe ich nun wieder die Möglichkeit, innovativ mit den Schülern und Lehrern für ein gutes Lernen und Arbeiten zu sorgen. Aus diesem Blickwinkel ist die Arbeit tatsächlich ein Traumjob.

Warum haben Sie sich nicht gleich beworben als ihr Vorgänger, Reinhard Koß, 2015 in Ruhestand gegangen ist?

Ich bin der Meinung, dass ein Schulleiter mindestens zehn Jahre in seinem Amt wirken sollte. Das ist aufgrund meines Alters nicht der Fall. Allerdings haben mich die Umstände, die dazu führten, dass ich am 23. November 2015 geschäftsführender Schulleiter wurde, bewogen, mich auf die neue Ausschreibung im Mai zu bewerben.

Haben Sie ein gut aufgestelltes Haus übernommen?

Die Schulleitung, allen voran Herr Koß, hat am CWG ein positives Lern- und Arbeitsklima geschaffen. Insofern habe ich eine gut aufgestellte Schule übernommen und möchte an diese Tradition anknüpfen.

Von Eltern ist zu hören, dass die Lehrerschaft „überaltert“ sei. Stimmt das?

Von den 75 Lehrern des CWG sind 30 über 55 und von diesen wiederum 17 über 60 Jahre alt. In den nächsten Jahren steht also ein Generationswechsel an.

Haben Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme in der sächsischen Schullandschaft keine Angst, dass es nicht genügend Nachwuchslehrer gibt?

Für die Ausstattung der Schulen mit Personal sind die Sächsische Bildungsagentur und das Kultusministerium verantwortlich. Die Ministerin hat die Lehrer und Schulleiter über das Maßnahmepaket informiert, mit dem sie die Probleme lösen will. Deshalb hoffe ich, dass meine Sorgen um die fachgerechte Besetzung der entstehenden offen Stellen unbegründet sind.

Das CWG steht in dem Ruf, sehr viel Unterrichtsausfall zu haben. Ist dem so?

Im Vergleich mit anderen Schulen liegen wir in der Regel im Mittelfeld. Zurzeit aber haben wir trotz einer Langzeiterkrankung in der Lehrerschaft eine Quote, die deutlich besser als die in den Monaten zuvor ist.

Wie kompensieren Sie das Fehlen von Lehrern?

Indem wir den Mangel verteilen, einen Lehrer über seine Aufgaben hinaus dafür gewinnen, den Unterricht in der betroffenen Klasse zu übernehmen oder die Schüler bei selbstständiger Arbeit zu betreuen, um nur ein Beispiel zu nennen.

In einem solchen Fall schickt Ihnen der Freistaat keine zusätzlichen Lehrer?

Nein.

Oft heißt es auch, dass Eltern heute eher gegen Lehrer und die Schule arbeiten als mit ihnen. Wie ist das am CWG?

Die Rückmeldung der Klassenlehrer zur Zusammenarbeit mit der Elternschaft ist in der Regel positiv: Die Elternabende sind gut besucht und die Eltern unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Veranstaltungen. Zudem haben wir einen sehr engagierten Förderverein, der von Eltern getragen wird. Auch zu den Treffen des Elternrates kommen viele und diskutieren lebhaft mit. Ich beobachte also in der Regel ein gutes Niveau der Mitwirkung der Elternschaft.

Was zeichnet das CWG im Vergleich zu anderen Schulen aus?

Diese Frage könnten Außenstehende sicher besser beantworten. Deshalb zitiere ich aus Gesprächen mit Praktikanten: Es gibt an unserer Schule eine sehr freundliche, offene Atmosphäre, Schüler und Lehrer gehen in der Regel wertschätzend miteinander um, Innovationen werden von Schüler- und Lehrerschaft mitgetragen ...

Welche Innovationen zum Beispiel?

Die Initiative des Schülerrats zum schulartübergreifenden Ball, zur Talente-Show und zum Spendenmarathon, das Tablet-Projekt in Klasse 9, die Initiative „Plant for the Planet“, unser Antrag, gemeinsam mit der Weinauschule Klimaschule zu werden, um nur einige zu nennen.

Für ein Tablet-Projekt braucht man Tablets. Wer bezahlt die Geräte?

Das hat das Kultusministerium übernommen. Die Schüler der betroffenen 9. Klasse haben Leihgeräte bekommen.

Wie sieht die Zukunft des CWG aus?

Das wichtigste Ziel der Schule ist, die Schüler zum erfolgreichen Abitur zu führen. Das Hauptziel unseres Abiturprogramms wiederum ist, einen besseren Notendurchschnitt als im Landesdurchschnitt zu schaffen. Dabei wird es bleiben. Neue Ziele für die nächsten Schuljahre legen wir noch in diesem Schuljahr fest. Dabei wird die Werte-Erziehung und die Förderung der Begabung jedes Schülers auf dem Weg zum Abitur eine besondere Bedeutung haben.

Hat das mit dem Notenschnitt in den letzten Jahren immer geklappt?

Ja, bis auf eine Ausnahme.

Welche Ziele könnten das sein, die Sie demnächst festlegen wollen?

Ziele werden mit der Lehrerschaft erarbeitet. Dem möchte ich nicht vorgreifen.

Bereits in kürzerer Zukunft, 2018, bekommt das CWG mit der dann sanierten Hauptturnhalle endlich eine eigene Schulsporthalle. Sind Sie danach mit der baulichen Situation zufrieden?

Die Hauptturnhalle wird neben der Aula ein weiteres echtes Schmuckstück unserer Schule und die Schulsportsituation verbessern. Trotzdem werden wir die Turnhalle am Ottokarplatz weiter nutzen müssen, sodass das Problem der Laufstunde zum Sportunterricht zwar kleiner, aber nicht endgültig gelöst wird.

Die neue Halle reicht nicht aus?

Bei der neuen Halle handelt es sich um eine Zweifelderhalle, das CWG bräuchte aber eine Dreifelderhalle. Der Schulträger hat beschlossen, dass wir zwei Felder in der Hauptturnhalle und eins in seiner Halle am Ottokarplatz nutzen.

Aber ansonsten gibt es in der Schule genügend Platz, oder?

Die Anzahl der Räume in Haus I und Haus II reicht, aber wir haben viele kleine Räume mit teilweise weniger als 50 Quadratmetern Fläche. So ist zum Beispiel die Mensa im Haus II so klein, dass nicht alle Schüler dort Mittag essen können. Deshalb nutzen die Schüler ab Klassenstufe 7 vorwiegend Angebote in der näheren Umgebung der Schule. Auch haben wir zwei Schulhöfe – Plaster- und Spielhof genannt –, die vor allem Schüler der Klassenstufen 5 und 6 nutzen. Die Schüler ab Klassenstufe 7 halten sich in den großen Pausen – die Einverständniserklärung der Eltern vorausgesetzt – in der Umgebung der Schule auf. In diesem Sinn versuchen wir, im vorhandenen Rahmen einen möglichst guten Schulalltag zu organisieren.

Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, wäre das also eine größere Mensa?

Um das Problem zu lösen, sind wir im vergangenen Schuljahr mit dem Wunsch nach einem Haus III an den Schulträger herangetreten. Ein Haus III wird es – in absehbarer Zeit – aber nicht geben. So bleibt der Wunsch für eine höhere Platzkapazität in der Mensa, damit die Mittagsversorgung vor allem der größeren Schüler und das selbstständige Arbeiten besser gewährleistet werden können, bestehen.

