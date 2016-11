Wundertüte trifft Weihnachtsmann Severin Freund erwischt bei seinem Comeback einen Traumstart in den WM-Winter.

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Auf jeden Fall macht sich Severin Freund schon mal die besten Geschenke selbst. © Lars Becker

Es ist schöne Tradition im finnischen Kuusamo, dass der Weihnachtsmann und seine Gattin beim Weltcup-Auftakt der Skispringer an der Schanze stehen. Severin Freund hat sich an diesem ersten Adventswochenende mit dem berühmten Paar fotografieren lassen und auf seinen Lippen stand ein strahlendes Lächeln. Sieben Monate nach einer schweren Hüftoperation fühlte sich Deutschlands bester Flieger nämlich ein bisschen so, als seien Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen. Völlig unerwartet ließ Freund seinem schon sensationellen zweiten Platz am Freitag einen Tag später den 22. Weltcup-sieg folgen. Damit fährt er im Gelben Trikot des Gesamtweltcup-Spitzenreiters zum Heim-Weltcup am kommenden Wochenende in Klingenthal.

„Ich kann das noch gar nicht glauben“, meinte Freund danach kopfschüttelnd und fügte später auf Facebook hinzu: „Wow, von so einem Comeback kann man eigentlich nur träumen! Eine schöne Belohnung für die ganze Schufterei in den vergangenen Monaten!“ Im dichten Schneetreiben hatte der 28-Jährige mit 11,6 Punkten Vorsprung vor dem Norweger Daniel Andre Tande triumphiert. Die 146 Meter im ersten Sprung lagen nur ein Meter unter dem Weltcup-Schanzenrekord von Gregor Schlierenzauer. Ein Beweis dafür, dass der Weltmeister und Team-Olympiasieger Freund zumindest in den Wettkampfsprüngen auf dem Weltklasse-Niveau vergangener Jahre agierte.

Ende April hatte er sich als Folge seines Sturzes beim Tourneespringen in Innsbruck einer schweren Hüftoperation unterziehen müssen, bei der die Hüftgelenkslippe genäht und mit Knochenankern refixiert wurde. Ein komplizierter Eingriff, durch den er fünf Monate nicht springen konnte. Sein Rückstand war also gewaltig und Freund nach eher mäßigen Trainingssprüngen in Kuusamo sicher, dass der Anschluss an die Weltspitze schwierig wird.

„Es hat einfach klick gemacht“

„Derzeit fehlt noch was. Es ist zwar auf jeden Fall schon deutlich besser, als es nach dem Sturz war. Allerdings noch nicht ganz so gut, wie es zuvor war. Das Gefühl beim Sprung passt noch nicht 100 Prozent zusammen“, hatte er vor dem Auftakt gesagt.

Es kam aber gleich beim ersten Weltcup auf einer seiner Lieblingsschanzen so gut zurück, dass selbst Bundestrainer Werner Schuster „nur den Hut ziehen“ konnte. „Es hat einfach klick gemacht“, schwärmte Freund. Dieser Mann, der in seiner Karriere so viele Höhen und Tiefen erlebt hat, ist eben doch aus einem speziellen Holz geschnitzt. 2012 hat er schon einmal ein spektakuläres Comeback hingelegt, als er sich nach einem Bandscheibenvorfall operieren lassen musste. Damals kehrte er gleich mit Siegen in Lillehammer und Kuusamo in den Weltcup-Zirkus zurück. Er ist jemand, der schon durch seine ganz spezielle Herangehensweise an die Dinge zu besonderen Leistungen fähig ist. „Die fieseste Zeit war die direkt nach der Operation, wo ich überhaupt nichts machen konnte. Das war zäh. Aber bei allem, was außerhalb der Norm läuft, lernst du dazu“, sagt er: „Ich gehe entspannt und freudig in die Saison, von mir kann niemand ernsthaft etwas erwarten. Ich bin diesmal eine Wundertüte, vielleicht überrasche ich ja alle.“

Und prompt legt er einen Sieg hin. Auch wenn Chefcoach Schuster zu bremsen versucht. („Es wird bei Severin von Schanze zu Schanze hoch und runter gehen“), steigen die Hoffnungen für den Winter. Auch bei Freund: „Ich bin gespannt, was die Saison noch so alles hergibt.“ Nach Platz zwei bei der Vierschanzentournee hinter Peter Prevc, der diesmal im ersten Springen in Kuusamo stürzte, träumen viele vom ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit 15 Jahren. Und dann sind da noch Weltmeisterschaften Ende Februar in Lahti, wo Freund seinen Großschanzen-Titel von 2015 verteidigen will: „Bis zur WM will ich topfit sein und eine deutlich bessere Chance auf die Titelverteidigung haben, als ich sie bei der Skiflug-WM im vergangenen Winter hatte. Das Podest ist mindestens mein Ziel.“ Und vielleicht schaut dann ja auch noch mal der Weihnachtsmann mit seiner Gattin an dieser anderen berühmten Schanze in Finnland vorbei.

