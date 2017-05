Wunderkind verblüfft die Leichtathletik-Welt Der Schwede Armand Duplantis ist mit 5,90 Metern der beste Stabhochspringer in dieser Saison – und das als 17-Jähriger.

Ein Teenager mischt die Szene der Artisten mit dem Stab auf. Er kann die Energie des Anlaufs am besten in Höhe umwandeln. © imago

Mit fünf Jahren übte er mit einem Besenstiel im heimischen Wohnzimmer. Mit sieben Jahren stellte Armand Duplantis eine erste Weltbestmarke auf. In dieser Saison misst er sich auf der großen Bühne mit seinen Vorbildern. Mit seinem Sensationssprung über 5,90 Meter ist der schwedische Stabhochspringer die Entdeckung der bisherigen Saison und führt sogar die Weltjahresbestenliste an. Dabei ist er erst 17 Jahre.

Als „unglaubliches Talent“ und „Zukunft im Stabhochsprung“ bezeichnet der WM-Zweite Raphael Holzdeppe den Gegner. In den USA, wo Duplantis lebt, nennen sie ihn bereits den „Tiger Woods des Stabhochsprungs“. Der Golfstar brach in jungen Jahren Altersrekorde in Serie.

Am Wochenende betritt Duplantis nun in Eugene erstmals die Bühne Diamond League. „Ich bin bisher so gut gesprungen. Deshalb wird es vielleicht ein bisschen mehr Druck sein als sonst“, sagt er. Gut gesprungen ist dabei eine ziemliche Untertreibung: Dreimal verbesserte er in diesem Jahr den U20-Hallenweltrekord, zuletzt im März auf 5,82 Meter. Nicht mal einen Monat später schraubte er seine Freiluft-Bestmarke auf sensationelle 5,90 Meter. Schwedischer Rekord, U20-Weltrekord, Weltjahresbestleistung und nebenbei auch die Qualifikation für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im August in London.

Die Höhe hätte bei fast allen Weltmeisterschaften der Vergangenheit zu einer Medaille gereicht. „Eigentlich wollte ich mich in dieser Saison für die WM qualifizieren, aber jetzt muss ich das Ziel ändern: den Endkampf erreichen und nach einer Medaille greifen“, sagt Duplantis.

In seinem Bücherregal steht immer noch eine signierte Biografie von Renaud Lavillenie. An der Wand seines Kinderzimmers hängt ein Poster seines großen Vorbilds – in Eugene trifft er nun auf den französischen Weltrekordler. Lavillenie kam in dieser Saison bisher auf 5,83 Meter. Sein großes Talent wurde Duplantis in die Wiege gelegt. Vater Greg war ein 5,80-Meter-Springer, Mutter Helena, die von Schweden in die USA auswanderte, Siebenkämpferin. Im Garten des Familiengrundstücks baute ihm sein Vater eine Stabhochsprunganlage, beleuchtet von einem Scheinwerfer, der ursprünglich für eine Ölplattform gedacht war. Tausende Sprünge habe er dort absolviert und sein unglaubliches Körpergefühl entwickelt, sagt Duplantis. Gar nicht so einfach, wie er zugibt: „Schließlich wachse ich noch.“

Experten bescheinigen ihm, derzeit der Springer zu sein, der weltweit die Energie des Anlaufs am besten in Höhe umwandeln kann. Inzwischen nutzt er seine persönliche Anlage aber nicht mehr. Bei den aktuellen Höhen sei das „zu gefährlich“, erklärte Vater Greg und plauderte eine nette Anekdote aus: Der kleine Armand sei schon in Windeln auf Bäume im Nachbargarten geklettert.

Ein Problem blieb lange nur die Frage, für welches Land Duplantis an den Start gehen würde. Er besitzt beide Staatsbürgerschaften. Letztlich entschied er sich für Schweden. Es sei das Beste für seine Karriere, sagt Duplantis. Schließlich muss er nun nicht durch die harte Ausscheidung bei den US-amerikanischen Trials.

Trotz aller Erfolge wollen es weder Duplantis noch seine Familie zu schnell angehen. Genügend Beispiele, dass hochtalentierte Teenager am Ende doch nicht den vorhergesagten Erfolg hatten, gibt es in der Sportwelt viele. Eine Profisaison in allen Ecken der Welt soll es daher in diesem Jahr noch nicht geben. „Als Stabhochspringer ist er vielleicht gut genug dafür. Aber er braucht noch ein bisschen Lebenserfahrung und Erziehung“, sagt sein Vater. (sid)

zur Startseite