Wunderbares Lagunenfest am Berzdorfer See Wir zeigen die schönsten Bilder eines ereignisreichen Wochenendes am Strand und auf dem Wasser.

Leuchtende Segelboote auf dem Berzdorfer See konnten die Besucher beim Lagunenfest am Sonnabendabend erleben. © Bernd Gärtner

Berzdorfer See. Im Zeichen der Segelboote stand das Lagunenfest am Wochenende. 26 Boote hatten sich zum Dreiländer-Segelcup auf dem Berzdorfer See angemeldet, Windstille machte ihnen zunächst einen Strich durch die Rechnung. Dafür nutzten die vielen Besucher das heiße Wetter, um an der Blauen Lagune zu baden, das Bühnenprogramm zu verfolgen, Bierkästen zu stapeln oder den Beachvolleyballern zuzuschauen, die um den Euroimmuncup kämpften.

Ein Höhepunkt war am Abend die Parade der leuchtenden Boote auf dem See. Egal ob mit Weihnachtsbaumbeleuchtung oder Motorradblinkern – jedes der Boote stach unterschiedlich beleuchtet in den abendlichen See, für die Zuschauer am Strand ein einzigartiges Lichtspiel.

Ganz im Zeichen von Beachvolleyball steht auch die Seewoche, die am Sonnabend auf Görlitzer Seite beginnt. Am Nordstrand werden eine Woche lang die verschiedensten Wettkämpfe ausgetragen, an der Blauen Lagune findet parallel ein deutsch-tschechisches Nachwuchstrainingslager statt. Den Auftakt zur Seewoche macht am Sonnabend der Familientag mit Hafenfest, den am Abend ein Feuerwerk beschließt.

zur Startseite