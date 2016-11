Wunderbare Welt der Handpuppen Großenhain hatte einen Puppenspieler, das Museum hat wahre Schätze. Das alles sieht man in der Weihnachtsschau.

Sind sie nicht köstlich, diese Geißlein? Sie haben im Museum Alte Lateinschule im Foyer dieses Jahr den Platz des großen Papier-Adventskalenders von Horst Schubert aus Glaubitz eingenommen.

Christine Schmieder zeigt das originale Kaspertheater von Camillo Voigt.

Stadtchronist Hoffmann spielte als Kind mit diesem Puppentheater.

Um wundervolles Puppentheater zu schauen, muss man derzeit nicht unbedingt ins Kino zur Augsburger Puppenkiste gehen. Das Museum am Kirchplatz eröffnet am heutigen Sonnabend eine Weihnachtsausstellung, die voller Zauber ist. Schon im Foyer – wo früher der Adventskalender stand – bringen eine Ziege und ihre jungen Geißlein die Besucher zum Lachen. Welch herrliche Geschichten kann man sich mit ihnen ausdenken!

Im Sonderausstellungsraum grüßen dann Kasper und Krokodil, die Titelfiguren der Schau „Die wundervolle Welt der Marionetten und Handpuppen“. Die beiden gehörten möglicherweise zur Ausstattung von Camillo Voigt, einem Großenhainer Buchhändler und Jahrmarkts-Puppenspieler. Er lebte von 1859 bis 1929, wohnte auf dem Frauenmarkt 10, dem heutigen Fotogeschäft Frömmel. Voigt als Inhaber der Buchhandlung Weißbach war als ein guter Unterhalter und Spaßmacher bekannt und Mitglied im Altertumsverein.

Er wird in der Ausstellung auf einem Foto gezeigt – mit just dem originalen Kaspertheater, das in der Ausstellung steht. Zwei seiner Figuren wird man ebenfalls wiedererkennen. Neben der Oma, dem Teufel, einem Mädchen und dem Polizisten trat damals eine Totenkopfpuppe mit auf. Die findet sich auch in anderen Handpuppennachlässen, die das Museum erhielt. 1973 kam der Nachlass von Camillo Voigt ins Museum. Ein Foto von 1929 zeigt, dass es damals einen riesigen Begräbniszug gab.

Puppentheater im Advent im Museum zurück 1 von 4 weiter Ins Museum wird an drei Adventssonntagen zum Puppenspiel eingeladen. Am ersten Advent zeigen die Mitglieder der AG Puppenspiel im Museumförderverein 16 Uhr das Märchen Hänsel und Gretel. Männels Lutziges Puppentheater (Lutz Männel) ist am dritten Advent, den 11. Dezember, 16 Uhr mit „Weihnachten im Gespensterschloss“ zu erleben. Das Papiertheater Invinius mit Rüdiger Koch spielt am 18. Dezember gleich drei Vorstellungen, und zwar um 15 und 16 Uhr „Dornröschen“ und um 17 Uhr „Der Freischütz“.

Vom früheren Stadtchronisten Siegfried Hoffmann ist ein kleines Puppentheater aus einem bemalten Schuhkarton ausgestellt. Mit solchen Figuren haben also Kinder vor etwa 100 Jahren gespielt. Es sind klassische Kasperpuppen mit markanten Holzköpfen. Für ein Zimmertheater waren ursprünglich die 41 kleinen süßen Vitrinenfiguren mit den Porzellanköpfen bestimmt, die später mit Drähten zu Marionetten umgestaltet wurden. So konnten auch ihre Arme geführt werden.

Das Museum ließ sie restaurieren. Die ältesten handgefertigten Handpuppen des Museums stammen von Ende des 19. Jahrhunderts und sind ebenfalls in einer Vitrine zu sehen. Im hinteren Teil des Raumes zeigt die Weihnachtsausstellung Leihgaben der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Hier kann man Märchen raten. Wo ist Königs Drosselbart dargestellt, wo der gestiefelte Kater? Originelle und fantasievolle, charakteristische und witzige Puppen geben sich hier ein Stelldichein und glänzen in aufwendigen Kostümen.

Der Museumsfundus präsentiert sie in schönem alten Mobiliar. Mit Sorgfalt haben die Museumsmitarbeiter Christine Schmieder, Manuela Schuster, Volkmar Krischke und Rocco Winkler auch die zarten Schattenspiel-Figuren aus dem Märchen „Däumelinchen“ in eine Vitrine drapiert. Im Puppentheater Zwickau wurde das bekannte Märchen von Hans-Christian Andersen 1995 gezeigt.

Alles in allem kann man sich kaum sattsehen an den wundervollen Puppen. Erfreulicherweise ist die Schau bis März geöffnet – im Advent auch sonnabends.

Geöffnet seit dem 26. November.

