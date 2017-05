SZ-Serie: Abenteuer Australien Wunderbare Routine Auch im Paradies kehrt irgendwann Alltag ein: DA-Autor Eric Mittmann über seine Erfahrungen als Au-pair.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auch Küchenarbeit gehört zum Au-pair-Job: Emma rührt den Teig für die Pfannkuchen, Eric schnippelt die Äpfel dazu. Inzwischen hat sich Eric an den strukturierten Tagesablauf bei den Conellys gewöhnt. © Eric Mittmann Auch Küchenarbeit gehört zum Au-pair-Job: Emma rührt den Teig für die Pfannkuchen, Eric schnippelt die Äpfel dazu. Inzwischen hat sich Eric an den strukturierten Tagesablauf bei den Conellys gewöhnt.

Begeisterung sieht anders aus: Eric Mittmann bringt seinem Schützling Tommy das Skateboardfahren bei.

Australien ist und bleibt ein wunderbares Abenteuer. In den vergangenen Wochen war ich in einem Bergsee baden, bin fast jeden Tag Skateboard gefahren, habe einmal mehr den Regenwald erforscht, bin auf Mount Coolum gewandert, habe den Sonnenuntergang vom Mount Tambourine aus beobachtet, eine Veranda gebaut und gleich mehrere köstliche Burger genossen. Meine Empfehlung: Ben’s Burgers im Fortitude Valley. Der vegetarische Burger ist ein Muss und die Milchshakes sind so lecker wie süß .

Zwischen all diesen unbeschreiblich tollen Momenten hat sich jedoch auch eine angenehme Routine eingeschlichen. Bisher war ich nie ein Freund eines vollkommen durchstrukturierten Tagesablaufs. Als Au-pair muss ich zugeben, dass ich mich darüber keineswegs beschweren kann.

Mein Alltag bei den Conellys in Bribane besteht im Grunde darin, dass ich gegen 6.30 Uhr aufstehe, frühstücke und die Kinder Emma und Tommy zur Schule bringe, sodass sie pünktlich zum Unterrichtsbeginn um 8.30 Uhr da sind. Danach gehe ich wieder nach Hause, lese die Nachrichten oder ein Buch, antworte auf Mails oder spiele Videospiele, bevor es noch vor dem Mittagessen für eine Runde auf das Skateboard geht. Die zweite Runde folgt dann nach dem Mittag. Um 15 Uhr hole ich die Kids von der Schule ab. Wir gehen nach Hause, trinken Kaffee, machen Hausaufgaben und danach ist Freizeit angesagt, bis meine Gastgeber Simon und Sarah von der Arbeit kommen. Meist genießen wir dann noch ein gemeinsames Abendessen. Im Grunde ist es aber mir überlassen, wie ich meinen Abend gestalte.

Die Freizeitgestaltung mit den Kindern sah in den vergangenen Wochen so aus, dass ich versucht habe, Tommy beizubringen, wie man Skateboard fährt – was mir auch mehr oder weniger gut gelungen ist. Emma verbringt ihre Zeit am liebsten mit Lesen. Das kann man leider nicht wirklich gemeinsam machen, aber ich will sie auch nicht davon abhalten. Ansonsten gehen wir regelmäßig in den Park, spielen Verstecken oder Fußball oder spielen Videospiele, wenn die Kleinen nach der Schule mal zu müde sind. Am internationalen Star-Wars-Tag, dem 4. Mai, haben wir alle Kissen, die wir im Haus finden konnten, auf und vor der Couch versammelt und zusammen „Star Wars Episode VII“ geschaut. Die Kids lieben die Filme einfach. Eine solche Gelegenheit konnte ich nicht ungenutzt lassen.

Mein Au-pair-Dad Simon hatte meine Routine letztens sehr gut beschrieben, als er meinte, ich würde zurzeit wieder wie ein Teenager leben. Was er dabei vergessen hat, zu erwähnen: Ich werde dafür auch noch bezahlt. Natürlich gibt es hin und wieder auch ein paar weniger schöne Momente. Jene, in denen die Kids zum gefühlt tausendsten Mal nicht auf mich hören, unnötige Diskussionen vom Zaun brechen oder von jetzt auf gleich für pures Chaos sorgen.

Alles in allem läuft das Leben hier in Australien jedoch so entspannt und paradiesisch ab, wie man es sich nur vorstellen kann – und ich versuche, jeden Tag dafür dankbar zu sein.

Anfang des Jahres ist unser Autor Eric Mittmann zu seinem einjährigen Work-and-Travel-Aufenthalt nach Australien aufgebrochen. Seither berichtet er regelmäßig über seine Erlebnisse.

zur Startseite