Wunder von Prag: Neue Metrolinie ohne Zwischenhalt Die tschechische Hauptstadt hat mit ihren Verkehrsbauten nicht sonderlich viel Glück.

Geplant ist sie schon ein paar Jahre, aber nun wollen die Prager Stadtväter nicht länger warten: Noch vor den Parlamentswahlen in zwei Jahren soll mit dem Bau der Trasse D der Metro in der Moldaustadt begonnen werden. Der Witz dabei: Die Trasse soll vorerst nur einen Anfangs- und einen Endpunkt haben, die Stationen Pankrac und Pisnice. Die eigentlich geplanten sechs Stationen auf der rund acht Kilometer langen Strecke müssen warten.

Hintergrund sind offenkundig Probleme beim Ankauf der Flächen für die Bahnhöfe entlang der Strecke. Der zuständige stellvertretende Verkehrsbürgermeister Petr Dolinek erklärte nun in dieser Woche: „Ich habe dem Aufsichtsrat der Prager Verkehrsbetriebe die Aufgabe gestellt, eine Variante der Linie D vorzubereiten, die nur mit den Stationen Pankrac und Pisnice rechnet.“ Dolinek begründete das damit, dass die Stadt nur einen begrenzten Zeitraum habe, in der sie die Baugenehmigung erhalten könne. Überdies bestehe bei weiterem Warten die Möglichkeit, dass die EU ihre angekündigte Subventionssumme von knapp 200 Millionen Euro wieder zurückziehe. Der gesamte Bau soll ein Zehnfaches kosten.

Offen ist bislang, ob die ausgesparten Stationen später gebaut werden oder gar nicht. Eine bloße Verbindung mit einem Anfangs- und Endpunkt würde freilich wenig Sinn machen. Pisnice liegt im Süden der Stadt. Die meisten Menschen aber wohnen in mehreren Plattenbaugebieten zwischen den beiden Endhaltestellen. Die müssten dann auch nach Fertigstellung der Metro weiter in gerammelt vollen Bussen in die Stadt fahren.

Die geplante Endhaltestelle Pisnice liegt überdies mitten in Feldern. Um die verfahrene Situation zu retten, wird erwogen, dort einen Parken-und-Reisen-Parkplatz zu bauen. Der würde freilich nur den aus dem südlichen Teil Mittelböhmens anreisenden Menschen helfen. Ein stark frequentiertes Krankenhaus und das in dessen Nähe befindliche größte Herz-Zentrum des Landes zwischen den beiden Endpunkten blieben weiter ohne Metro-Zugang. Dabei waren die beiden Kliniken ein Hauptgrund für die ursprünglichen Planungen gewesen.

Die Zeitungen schütten verständlicherweise Hohn und Spott über die Verantwortlichen aus. Sie sprechen vom „Wunder von Prag“ und von einem „weltweiten Unikat“. Kein Mensch werde vom Süden aus mit dieser Metro in die Stadt fahren. Das habe aber immerhin den „Vorteil, dass in Pisnice keine unnötige Drängelei in den Waggons entstehe“.

Prag hat mit seinen Verkehrsbauten ohnehin nicht viel Glück. Der innerstädtische Autotunnel Blanka, der vor einem Jahr in Betrieb genommen wurde, funktioniert zwar, aber an den Ausfahrtsstraßen aus dem Tunnel bilden sich regelmäßig lange Staus vor unsinnigen Ampelanlagen. Ganz zu schweigen davon, dass der Tunnel ein Milliardengrab geworden ist und sich seine Bauzeit um vier Jahre verlängerte.

Ähnlich traurig läuft es auf dem superteuren Erweiterungsstück der Metro-Linie A im Westen Prags. Das wird kaum von Fahrgästen genutzt. Auf der Umsteigestation in Busse Richtung Flughafen hat man vergessen, Rolltreppen zu projektieren. Jetzt helfen dort Freiwillige den Reisenden für ein Trinkgeld, ihre Koffer über die Treppen nach oben oder unten zu bugsieren. Wer das einmal hinter sich gebracht hat, fährt lieber wie früher mit dem Bus von der alten Endhaltestelle der Metro A zum Vaclav-Havel-Flughafen in Prag-Ruzyne.

Der Flughafen selbst war bei der Planung der erweiterten Metro-Strecke bewusst außen vor gelassen worden, weil er durch eine Schnellbahn an das Zentrum angeschlossen werden soll. Einen Zeitpunkt dafür gibt es aber bis heute nicht. Die Rede war aber schon mal von 2050.

