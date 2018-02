Wulff in Ahnengalerie aufgenommen

Für das Porträt des Berliner Bildhauers Bertrand Freiesleben (M) hatte Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff (r) persönlich Modell gestanden.

Die Büste wird in der Ahnengalerie des Bundespräsidialamtes stehen.

Wulff hatte die Integration zum wichtigsten Thema seiner Amtszeit gemacht und den Satz „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ geprägt.

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Enthüllung einer Büste für Alt-Bundespräsident Christian Wulff dessen Einsatz für Integration gelobt. Auch gegen Widerstände habe Wulff den Mut gehabt, Deutsche aller Religionen und Konfessionen anzusprechen, einzubinden und für gelungenes Zusammenleben in die Pflicht zu nehmen, sagte Steinmeier am Donnerstag in Berlin laut Redemanuskript. „Auch deshalb sagten damals viele Mitbürgerinnen und Mitbürger muslimischen Glaubens, vielleicht zum ersten Mal: Das ist auch unser Bundespräsident.“

Die von dem Künstler Bertrand Freiesleben gestaltete Büste wird in der Ahnengalerie des Bundespräsidialamtes neben denen der Amtsvorgänger stehen. Der ehemalige CDU-Politiker hatte für das 25 000 Euro teure Kunstwerk persönlich Modell gestanden. „Auf der Terrasse saß der eine Modell und der andere modellierte den Ton, während die Kinder der beiden, des Bundespräsidenten und des Künstlers, im Garten gemeinsam Fußball spielten“, berichtete Steinmeier. „Zum Glück haben Sockel und Büste das unbeschadet überstanden.“

Wulff war am 17. Februar 2012 infolge der Affäre um die angebliche Annahme von Vorteilen als bislang jüngster Bundespräsident zurückgetreten. Zwei Jahre später wurde er vom Landgericht Hannover von den Vorwürfen freigesprochen. Wulff hatte die Integration zum wichtigsten Thema seiner Amtszeit gemacht und den Satz „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ geprägt. (dpa)

