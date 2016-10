Wulf Kirsten liest in Kamenz Sächsischer Literaturrat und Lessing-Museum haben den Gegenwartsdichter eingeladen.

Der Lyriker Wulf Kirsten. © dpa

„Poesie der Landschaft“, so heißt der Titel des jüngsten Buches von Wulf Kirsten. Unter dem Titel steht die Lesung am Mittwoch, dem 19. Oktober im Röhrmeisterhaus. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr. Prosa und Lyrik des 1934 in Klipphausen bei Meißen geborenen Dichters widmen sich der Landschaft und der Natur, seit er mit dem Schreiben begonnen hat. Beides wird in der Lesung zu erleben sein. Die Frage, ob Naturdichtung angesichts von Welt- und Umweltbedrohung überhaupt noch möglich ist, beantwortet er auf seine Weise. Er ist ein „Spurenleser in Dichtung und Landschaften“. Nicht um Idyllen geht es Wulf Kirsten, sondern um die von Menschen und ihrer Geschichte veränderte Landschaften, um die sichtbaren und zu erahnenden Zeichen, die hinterlassen wurden. Wulf Kirsten gehört in der Nachfolge von Johannes Bobrowski und Peter Huchel zu den maßgeblichsten Dichtern der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.

