Wütend und rasend Warum wird einer zum Amokläufer? Über ein zeitgemäßes Phänomen, das die Menschen schon lange begleitet.

Ein Grauen, ein Rätsel: Männer, die plötzlich um sich schießen. © Plainpicture

Ein Mann zieht los, erschlägt seine Ehefrau und schneidet dem gemeinsamen Baby die Kehle durch. Keine brandaktuelle Schreckensmeldung, sondern eine der ersten modernen literarischen Darstellungen eines Amoklaufs. Sie stammt von einem deutschen Nobelpreisträger: Gerhart Hauptmann. Seine naturalistische Literatur zeichnet der scharfe, unbestechliche Blick für gesellschaftliche Probleme und die daraus resultierende Deformation des Individuums aus. Damit kam er als einer der ersten dem Phänomen „Amok“ psychologisch auf die Spur.

Hauptmanns Jugend erinnert selbst an die Biografien mancher Amokläufer: In der Schule wenig erfolgreich, wurde er zum Objekt des Spottes und harter Strafen preußischer Lehrer. Hauptmann verließ die Realschule, um auf die Landwirtschaftsschule zu wechseln, war aber auch hier den harten Umgangsformen nicht gewachsen. Wie schon auf der Realschule wurde er häufig krank und konnte sich nicht wirklich in den Klassenverband integrieren.

Aufgrund dieser Erfahrungen ist es ihm gewiss nicht schwergefallen, eine Figur wie den „Bahnwärter Thiel“ zu gestalten, einen zurückgezogenen, in sich gekehrten Bahnbediensteten, dessen erster Sohn seiner geliebten ersten Ehefrau durch die grausame zweite Ehefrau so lange vernachlässigt wird, bis er ums Leben kommt. In einem Akt der Selbstentmenschlichung tötet Thiel zunächst die Frau, dann das gemeinsame zweite Kind und schließlich sich selbst. Es ist nicht nur die Entmenschlichung eines eigentlich mitfühlenden Charakters, sondern eine selbstzerstörerische Befreiung aus einer bedrückenden und ausweglosen Lage. Hinzu kommt die charakterliche Tendenz, Demütigungen und Kränkungen sehr lange zu ertragen. „Entäußerungsschwach“ nennen das die Psychologen. Derartige Persönlichkeiten sind nur schwerlich in der Lage, Gefühle mit anderen zu teilen, Kontakt zu anderen aufzunehmen. Sie leiden daher tiefer und nachhaltiger unter Verletzungen und Demütigungen durch andere.

Ursprünglich war „Amok“ ein malaiischer Kriegsruf und bedeutet „wütend“ oder „rasend“. Im 14. und 15. Jahrhundert wird er dort zum Synonym für ein Verhalten, bei dem ein Individuum eruptiv aus den gesellschaftlichen Konventionen ausbricht und sich durch einen Mehrfachmord gegen alle Regeln menschlichen Zusammenlebens stellt. Auf welch verschlungenen Pfaden dieses ursprünglich regional und kulturell eng begrenzte Verhalten zu uns gekommen ist, bleibt rätselhaft. Aber es ist da. Stärker als je zuvor.

Die Wissenschaft ist mit dem Amok-Begriff nicht glücklich. Höchst unterschiedliche Tathergänge werden darunter zusammengefasst. Etwa die – in seltenen Fällen auch von Frauen verübte – systematische Vernichtung der eigenen Familie. Wie im Fall des frühen Amokläufers Ernst August Wagner, der am Morgen des 4. September 1913 seine Ehefrau und vier Kinder umbrachte. Und anschließend etliche männliche Bewohner im nahen Mühlhausen. Er war verdeckt homosexuell und litt unter der fortwährenden Demütigung durch seine Frau. Ein Fall, ganz ähnlich wie ihn Gerhart Hauptmann 1888, beinahe zwanzig Jahre zuvor, exemplarisch schon beschrieben hatte. Ernst August Wagner beschloss sein Leben in der Psychiatrie, daher ist sein Fall verhältnismäßig gut erforscht.

Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts häuft sich ein ganz anderer Amoktyp, die sogenannten „School Shootings“. Die werden oft von ehemaligen oder aktuellen Schülern mit ungünstiger Schullaufbahn verübt. Racheakte, bei denen gezielt Mitschüler und Lehrer ermordet werden, die vermeintlichen Urheber der Kränkung. Denn gekränkte, tief verletzte Persönlichkeiten sind es auch hier, die sich urplötzlich entgrenzen.

Relativ neu – und in den vergangenen Wochen mehrfach akut geworden – ist der politisch oder terroristisch motivierte Amoklauf. Ein erstes erschreckendes Fanal setzte in Norwegen Anders Behring Breivik, indem er Teilnehmer eines sozialdemokratisch organisierten und multikulturell orientierten Ferienlagers gezielt abschlachtete. Dabei verwendete er Geschosse, die seine Opfer qualvoll töteten, und richtete Verwundete, die sich tot stellten, mit Kopfschüssen hin.

Besonders brutal und mit 84 Opfern extrem blutig war der vom „Islamischen Staat“ für sich reklamierte Amoklauf von Nizza, Tatwaffe Lastwagen. Das Perfide dieser neuen Form des Terrors ist, dass der „Islamische Staat“ die labile psychische Disposition der Täter ausnutzt, um sie zu instrumentalisieren. Das Interesse des Täters fällt mehr oder weniger zufällig mit dem politischen Interesse der Terrororganisation zusammen, eine Technik, die auch schon bei Selbstmordattentaten genutzt wurde. Labile, für Manipulationen anfällige Persönlichkeiten werden einer religiös verbrämten Gehirnwäsche unterzogen. Ihr ganzes Denken wird nur auf das eine Ziel hin orientiert: Möglichst viele Menschen mit in den angeblich ruhmvollen Tod zu reißen.

Das Erschreckende an den jüngsten Amokläufen mit terroristisch-islamistischem Hintergrund ist, dass es, anders als bei Selbstmordattentaten, keiner besonderen Vorbereitung oder Ausbildung bedarf. Nicht einmal eines direkten Kontakts zwischen Terrororganisation und Täter. Man instrumentalisiert Menschen, die ohnehin nichts mehr zu verlieren haben. Als Mordinstrument nutzen sie, was zur Hand ist: ein Beil, ein Auto, ein Messer. Vor dieser Art des manipulierten Gelegenheitstäters gibt es keinerlei wirksamen Schutz. Potenziell verdächtig ist jeder, der gerade in einer Lebenskrise steckt. Was genau aber prädestiniert Täter zum Amokläufer?

Es hilft ein Blick auf den ursprünglichen Amok-Begriff: Die gesellschaftliche Entgrenzung durch eine derart grausame Tat ist – auch nach der Einschätzung der Täter – so groß, dass eine Rückkehr in ein normales Leben nicht mehr möglich ist. Juristische Dimensionen werden gesprengt, die moralischen ohnehin. Das nüchterne Protokoll des Amoklaufs von Erfurt entblößt die Ausmaße der Entmenschlichung während einer solchen Tat. Er war mit 17 Todesopfern einschließlich des Täters Robert Steinhäuser eines der schlimmsten „School Shootings“ weltweit. Allein die nüchterne Schilderung lässt frösteln:

Von der Toilette aus, wo er sich umgezogen hatte, ging Steinhäuser ins Sekretariat und erschoss die stellvertretende Schuldirektorin und die Sekretärin. Über die Treppe begab er sich in den ersten Stock. Vom Absatz aus schoss er einem Lehrer, der gerade einen Klassenraum aufschließen wollte, mehrfach in den Rücken. Dann begab sich Steinhäuser in den Raum 105 und erschoss vor den Augen der Schüler den anwesenden Lehrer. Der Lehrer aus dem gegenüberliegenden Klassenzimmer hörte die Schüsse und wollte nachsehen, was passiert war. Auch er wurde durch mehrere Schüsse getötet. Anschließend ging Steinhäuser in den zweiten Stock.

In Raum 205 befanden sich nur wenige Schüler. Ohne auf sie zu feuern, verließ er ihn wieder. Er ging zum Treppenhaus und feuerte fünfmal auf eine Lehrerin. Dann ging er in das Klassenzimmer 211 und gab vor den Augen der Schüler fünf Schüsse auf die unterrichtende Lehrerin ab. Sein nächster Weg führte Steinhäuser in das gegenüberliegende Klassenzimmer. Dort fand er eine Lehrerin, die in Statur und Kleidung nicht von den umstehenden Schülern zu unterscheiden war. Auf sie schoss er nicht.

Der Amokläufer begab sich in den dritten Stock und erschoss eine weitere Lehrerin im Klassenraum. Anschließend tauschte er zum ersten Mal das Magazin seiner Waffe aus. Zurück auf dem Flur, begegnete er einer weiteren Lehrerin, die der Krach stutzig gemacht hatte. Sie wurde von Steinhäuser ignoriert. Er ging weiter und erschoss eine unterrichtende Referendarin im benachbarten Fachraum sowie eine weitere Lehrerin auf dem Flur. Auf dem Weg zur Südtreppe erschoss Steinhäuser noch einen Lehrer.

An diesem Punkt hatte Steinhäuser erst die Hälfte seines Amoklaufs hinter sich. Zweimal noch wird er das Magazin seiner Waffe wechseln. Es ist erstaunlich, wie Phasen unmenschlicher Härte – auf schreiende, um Gnade flehende, fliehende Menschen zu schießen – und erstaunlicher Milde – er verschont etwa ein Klassenzimmer mit Schülern ohne Lehrkraft – nahtlos ineinander übergehen.

Seit Mitte der 1960er-Jahre wurden etwa 200 School-Shootings gezählt. Bis zur Jahrtausendwende beschränkten sie sich auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Zuge der auch kulturell-sozialen Globalisierung kommen sie heute in allen Teilen der Welt vor. Deutschland steht, was die Häufigkeit der Taten anbelangt, auf Platz drei nach den USA und Kanada.

Die Schülerkarriere Gerhart Hauptmanns ähnelte der jugendlicher Amokläufer: Verschlossene Einzelgänger mit zum Teil desaströsen Schullaufbahnen. Meist befinden sie sich in auswegloser Lage: Steinhäuser blieb ohne Schulabschluss, die Täter der Columbine-Highschool hatten krude Hobbies, Akzeptanzprobleme und ein Strafregister. Die Täter sind oft durchaus klug und können die Ausweglosigkeit ihrer Lage – als junger Mensch jeder vernünftigen Perspektive beraubt zu sein – durchaus beurteilen.

Freilich sind diese Hypothesen schwer zu verifizieren. Es muss im Nachhinein geschehen, denn die meisten Amokläufer sind nach ihrer Tat tot. Entweder, sie haben sich selbst gerichtet, oder sie wurden von den Einsatzkräften erschossen. Ein Ende, das die meisten Amokläufer in Kauf nehmen, da sie ihr Leben ohnehin als beendet betrachten. Es ist der selbst verursachte Untergang in einer apokalyptischen Apotheose: Die quasi-göttliche Allmachtserfahrung, Herr über Leben und Tod zu sein. Statt gequält und gedemütigt ihr Schicksal bis zum Ende zu durchleiden, suchen die Amokläufer einen Abschlussmoment von übermenschlicher Größe. Die Aufmerksamkeit der Medien ist ihnen gewiss.

Es ist die Selbstvernichtung mit dem größtmöglichen Knall, der letztlich, so absurd dies erscheinen mag, doch nur der Wunsch nach dem ist, was ihnen versagt blieb: Anerkennung und Aufmerksamkeit. In einem furchtbaren Racheakt schlägt das auf die Gesellschaft zurück, was letztlich die Wurzel der emotionalen Isolation ist: zunehmende Lieblosigkeit und Unmenschlichkeit im Umgang miteinander. Amok ist die Tat eines Einzelnen. Verursacht wird er aber durch die Abwesenheit der vielen.

zur Startseite