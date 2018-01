Würstelbude vor Metamorphose Der „Kunst in Kamenz“-Verein will die Umgestaltung. Mit studentischer Hilfe. Am Sonntag gibt es erste Ergebnisse.

Diese Kamenz-Ansicht ist in der Tat stadtbildprägend. Natürlich hat der SZ-Fotograf den besonderen Blickwinkel extra gewählt. Er macht klar, dass die Würstelbude nach der Neugestaltung des Marktplatzes ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirkt. Das soll aber nicht das letzte Wort dazu gewesen sein. © Rene Plaul

Kamenz. Am SZ-Lesertelefon oder auch bei Gesprächen am Straßenrand wird der umgestaltete Markt in Kamenz viel gelobt. Vor allem die gepflanzten Bäume, die ja erst im Frühjahr voll zur Geltung kommen können, aber auch das Wasserspiel unterhalb des Andreasbrunnens werten den Platz auf, heißt es. Weniger gefällt, dass die Aufenthaltsqualität (Stichwort: Stadtmöbel) nicht ausgeschöpft wurde. Und eines löst in diesem Zusammenhang richtiggehend Kritik aus: die Würstelbude auf ihrem neuen Platz. Das passe nicht zusammen, meint zum Beispiel Familie Winkler vom Thonberg: „Wenn man beispielsweise aus dem Rossmann kommt, dann stört in der Sichtachse diese wirklich einfallslose Holz-Imbissbude. Sie steht so genau vor dem Andreasbrunnen und verdeckt alles. Ist das die endgültige Lösung oder darf man sich hier noch auf neue Ideen freuen?“, wollen Winklers wissen. Und diese Kritik hört man, wie gesagt, öfter in der Stadt.

Das Rathaus nimmt Lob und Kritik zum Markt ernst. Stadtsprecher Thomas Käppler auf SZ-Nachfrage: „Uns freut natürlich, dass der umgestaltete Markt gut ankommt und auch, dass er Ende Dezember für den Verkehr freigegeben werden konnte.“ Und zur Beruhigung der Würstelbudenkritiker: „Es handelt sich in der Tat nur um eine Übergangsvariante bis zu einer endgültigen Lösung, welche auch der vorläufigen Sicherung des Würstchenangebotes auf dem Markt dient“, so Käppler. Die Stadt habe sich auch 2017 wieder am Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ beteiligt. Dabei war sie ja für das Projekt „Kamenzer Unternehmerwürstchen und Würstchen(T)räume“ mit einem Anerkennungspreis in Höhe von 5 000 Euro bedacht worden. Auf Anregung des städtischen Citymanagements, das den Wettbewerbsbeitrag federführend vorbereitete, werde die Stadt das Preisgeld für die Realisierung des Projektes „Verwandlung Marktbude“ zur Verfügung stellen, heißt es. Käppler: „Dieses Projekt sieht die Um- bzw. Neugestaltung des Verkaufsstandes auf dem Markt vor.“

Bei vielen Aktionen dabei

Wenn es um Veränderungen in der Stadt geht, dann ist der Metamorphoseverein „Kunst in Kamenz“ zumeist nicht weit. Im vergangenen Jahr hatte man sich zum Beispiel zur Fête de la Musique aktiv und erfolgreich am Kunst-Kiosk betätigt, im November zur Einkaufsnacht das stark besuchte Kunsthopping-Projekt in der alten Poststation in der Zwingerstraße auf den Weg gebracht und auch die Neugestaltung der Parkplatzwand in der Rosa-Luxemburg-Straße organisiert – zumeist ehrenamtlich durch Vereinsmitglieder, aber vor allem auch dank privater Sponsoren und Helfer. Bereits am Projekt in der Zwingerstraße waren drei Architekturstudenten der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) beteiligt, die sich – betreut durch Professor Ronald Scherzer-Heidenberger – um Varianten für eine mögliche Nachnutzung des stadtbildprägenden Eckgebäudes bemühten. Die Zusammenarbeit mit der HTWK geht nun auch am Markt weiter. Christopher Langner, Georg Fischer und Felix Schmitt-Kleespieß sind von Freitag dieser Woche bis Sonntag in Kamenz. Thomas Käppler: „Sie werden kreative Lösungen und Alternativvorschläge für die Würstelbude erarbeiten.“ Die Ideenfindung sowie die Umsetzung des ausgewählten Beitrages sollen als Projekt aus dem Verfügungsfonds für die Stadtkernentwicklung finanziert werden, wobei sich auch der Metamorphoseverein beteiligen könnte, wie es heißt. Das Preisgeld aus der City-Offensive werde als Eigenanteil des Projektträgers, also der Stadt als Eigentümer der Marktbude, genutzt. „Ziel ist es, auch in diesem Bereich eine attraktive Gestaltung zu erreichen, wobei wir uns über die Bereitschaft des jetzigen Pächters freuen, daran aktiv mitzuwirken“, so Thomas Käppler.

Bereits am Sonntag, dem 4. Februar, sollen Würstelbuden-Varianten öffentlich vorgestellt werden. Und zwar um 14.30 Uhr in der Stadtwerkstatt in der Rosa-Luxemburg-Straße 13. Metamorphose-Vereinschefin Anne Hasselbach betonte, dass die „temporäre Umgestaltung“ der Bude sowohl ästhetische, als auch praktische und informative Aspekte berücksichtigen soll. „Eine schrittweise Veränderung des Imbisses könnte im Idealfall auch eine komplette Neugestaltung des Kiosks zur Folge haben.“ Das heißt: Es bleibt nicht so, wie es jetzt ist.

zur Startseite