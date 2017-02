Würfel-Ausstellung wird verlängert

Das Interesse an Würfel-Spielen ist offenbar groß. Zumindest für dessen Geschichte interessieren sich viele. Denn zu den beiden Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Gott würfelt nicht!“ kamen am Wochenende 64 Besucher ins Osterzgebirgsmuseum Lauenstein, informiert Museumsleiterin Gabriele Gelbrich. Sie sei damit mehr als zufrieden. Die Gäste kamen aus Dresden, Leipzig, Grimma und der Region. „Viele haben es in der SZ gelesen oder im Radio gehört“, sagt Frau Gelbrich. Einige Besucher hatten sich den vor längerer Zeit bekanntgegebenen Termin vorgemerkt, andere hätten sich erst spontan für diese Führung entschieden.

Aufgrund des anhaltenden Interesses an dem Thema soll die Sonderschau bis 12. Mai verlängert werden. Eine weitere Sonderführung ist geplant. Der Termin wird noch bekannt gegeben. (SZ/mb)

Sonderausstellung „Gott würfelt nicht - der Rest der Menschheit schon - die Geschichte des Würfelspiels“, Dienstag-Sonntag 10 bis 16 Uhr

