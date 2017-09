Würdigung eines großen Pirnaers Der Gründer der Heilanstalt Sonnenstein, Ernst Gottlob Pienitz, ist aufgenommen in die Reihe berühmter Sachsen.

Dr. Ernst Gottlob Pienitz auf einer Lithografie von Ernst Resch (um 1830). © Repro: Stadtmuseum Pirna

Vor knapp einem Monat, am 20. August, hat sich der Geburtstag des bedeutenden sächsischen Psychiaters Dr. Ernst Gottlob Pienitz (1777–1853) zum 240. Mal gejährt. Als erster Direktor der 1811 eröffneten Heil- und Verpflegungsanstalt Pirna-Sonnenstein zählt Pienitz zu den Pionieren der deutschen und europäischen Anstaltspsychiatrie. In seinem 40-jährigen Wirken als Anstaltsdirektor und Leiter einer „Privat-Irrenanstalt“ erzielte er europaweite Bekanntheit. Seine Erfolge beruhten auf Humanität, Nächstenliebe und Achtsamkeit sowie der optimalen Nutzung der institutionellen Möglichkeiten seiner Heilstätten.

Aus Anlass des 240. Geburtstages hat der Leiter der Gedenkstätte Sonnenstein, Boris Böhm, einen Artikel über Pienitz verfasst. Er ist in der Online-Ausgabe des Projekts der „Sächsischen Biografie“, herausgegeben vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, erschienen. Das Langzeitprojekt der „Sächsischen Biografie“ wird seit 1999 von namhaften Spezialisten, unterstützt von Nachwuchswissenschaftlern und Studenten, betrieben und steht als Druckversion frei und kostenlos im Internet zur Verfügung.

Mit der Aufnahme von Pienitz möchte er einen Beitrag zur Würdigung dieser bedeutenden Pirnaer Persönlichkeit leisten, sagt Boris Böhm. Er verbindet dies mit der Hoffnung, dass zu Pienitz’ 250. Geburtstag in zehn Jahren in besonderer Weise an ihn erinnert wird. Vorstellbar sei eine Würdigung seines Wirkens mit einer Informationstafel an seinem langjährigen Wohnsitz in der Schloßstraße 8. (SZ)

Im Netz

