Würden Anwohner fürs Parken zahlen?

Das Thema Parkplätze bewegt die Radeberger. Das machen auch die Reaktionen auf der SZ-Facebookseite in den vergangenen Tagen deutlich. Nachdem wir in zahlreichen Beiträgen berichtet hatten, dass vor allem für Anwohner und in der Innenstadt Arbeitende sogenannte Dauerparkplätze fehlen, war das Thema vor einer Woche auch im Stadtrat debattiert worden. Matthias Hänsel von der CDU hatte die Verwaltung angeregt, über den Bau eines Parkhauses nachzudenken; und SPD-Fraktionschef Frank Höhme plädierte für ein Parkplatz-Konzept. Nicht zuletzt, weil ja die Innenstadt zunehmend zur attraktiven Wohngegend wird und damit der Druck auf die Parkplätze weiter wächst.

Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hatte vor allem darauf verwiesen, dass ein Parkhaus kaum wirtschaftlich zu betreiben sei – zudem würden Studien zeigen, dass es künftig immer weniger Autos geben werde. Ein Trend, der schon jetzt in Großstädten spürbar sei, wo vor allem junge Leute zunehmend auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, so Lemm. Und Detlev Dauphin von den Freien Wählern fand, dass die meisten Bewohner wohl nicht bereit wären, für einen Stellplatz Geld zu bezahlen.

Besonders schlimm auf der Hauptstraße

Gerade das sorgt nun für Kopfschütteln. Auf Facebook schreibt zum Beispiel Michaela Hemann: „Wir kennen mit Sicherheit ca. 20 Familien in der Innenstadt, die für einen Dauerparkplatz bezahlen würden!“ Ein Fakt, den auch schon Likörfabrik-Chef Thomas Tiebel im SZ-Gespräch unterstrichen hatte. Regelmäßig, so Tiebel, würden bei ihm Anwohner anfragen, ob sie einen seiner Stellplätze mieten könnten, die für seine Kunden bereitstehen. „Die Leute haben es einfach satt, abends Runden durch die Stadt zu fahren, um einen Parkplatz zu finden.“ Auch Leserin Marina Babatz ist sauer, schreibt sie auf Facebook: „Wenn man nach der Arbeit noch was besorgen muss und auf den Parkplätzen dreimal das Ringel fährt und keinen findet, das nervt nicht nur, das macht wütend.“ Für Alf Koch sind auch die ausgestellten Anwohner-Parkausweise keine Lösung, wie er schreibt: „Wenn man früh morgens um sechs losfährt und gegen 16 Uhr wieder da ist, bekommt man auch mit Anwohnerparkausweis keinen freien Platz – besonders schlimm ist ja da die Hauptstraße von Sparkasse bis Rossmann, was sich hier abspielt, bedarf ja keiner Worte …“

Genau deshalb gehen Parkhaus-Befürworter davon aus, dass Anwohner oder berufliche Dauerparker durchaus bereit seien, konkrete Stellplätze zu mieten. Damit könnte sich ein Teil der Bau-Kosten decken lassen. „Es muss ja auch kein teures Parkhaus sein, notfalls tut es vielleicht auch ein Parkdeck, wie an Einkaufsmärkten – ein paar Stahlstützen und eine Parkfläche obendrauf“, sagt Likörfabrikchef Thomas Tiebel. „Wenn man das Ganze dann wirklich in ein paar Jahren nicht mehr braucht, könnte man es auch leicht wieder demontieren“, findet er mit Blick auf die Aussage von OB Lemm, dass künftig weniger Autos unterwegs sein könnten. Wobei nicht jeder diese Sicht des OB teilt. Christian Rose schreibt beispielsweise auf der SZ-Facebookseite: „In großen Städten ist es verständlich, dass auf den Nahverkehr ausgewichen wird – aber es gibt genug Radeberger, die aufs Auto weiter angewiesen sind, eben weil sie nicht in Radeberg arbeiten, sondern außerhalb und der Nahverkehr dann eben nicht optimal ist.“

