Würde beim Abschied Sterben im Krankenhaus ist immer schwierig. Das Carolus-Krankenhaus in Görlitz hat das Thema aufgegriffen.

Andreas Neumann-Nochten im neuen Abschiedsraum im Carolus-Krankenhaus, den er ausgestaltet hat. © nikolaischmidt.de

In Görlitz ist Andreas Neumann-Nochten als Zeichner und Karikaturist, als Stadtrat und Musiker bekannt. Jetzt tritt er mit einer neuen Facette an die Öffentlichkeit. Eine neue Facette, mit der er aber an seine Zeit in Magdeburg anknüpft. Vor 25 Jahren gestaltete er dort bereits Räume mit seiner Kunst. Nun schmückte er auch den Ersten in Görlitz aus. Und es ist gleich ein ganz besonderer: der neue Abschiedsraum im Malteser-Krankenhaus St. Carolus. Hier können sich Angehörige von ihren verstorbenen Verwandten verabschieden.

Der Raum liegt im Keller, und diesen Eindruck machte er auch bislang. „Obwohl es ihn seit 30 Jahren gibt, war er nie von den Mitarbeitern des Krankenhauses angenommen worden“, sagt Krankenhausseelsorger Bernd Schmuck. Der Blick auf Kellerschächte vermittelte den Angehörigen in für sie schweren Stunden keinen schönen Eindruck. Das ist nun alles anders. Jetzt werden sie in einem Vorraum begrüßt, wo sie sich noch einmal sammeln können, ehe sie den eigentlichen Abschiedsraum betreten, wo der Verstorbene nicht aufgebahrt, sondern im Bett hineingeschoben wird.

Im auch theologischen Zentrum des Raumes stehen ein durchscheinendes Kruzifix, eine Holzstele für die Kerze und ein Mosaik des Lebens an der Wand. Eine Arbeitsgruppe im Krankenhaus hatte eine Anforderung an den Raum aufgeschrieben, die Neumann-Nochten künstlerisch umsetzte. Beim Kruzifix und der Holzstele holte er sich Hilfe beim Tischler.

Obwohl alles Tun der Mediziner in Krankenhäusern auf die Heilung der Patienten gerichtet ist, gehört das Sterben eben auch dazu. Deswegen bildete sich vor dreieinhalb Jahren im Carolus eine Arbeitsgruppe, um zeitgemäße Antworten auf Fragen zu finden: Wie gehen wir mit Sterbenden um, wie wird deren Würde in den letzten Stunden gewahrt? Wie können Angehörige die letzten Stunden mit ihnen verbringen? Wie können sie würdevoll Abschied nehmen? Den letzten Anstoß gab eine große Studie der Gießener Universität zu „Sterben im Krankenhaus“. Daraus sind nun zwei Leitlinien entstanden, aus denen die Mitarbeiter Hinweise und Regeln entnehmen können.

Besonders in Zeiten, wo kein Klinikbett frei ist, kann es auch schon mal zu Problemen kommen. Das ist im Carolus genauso wenig auszuschließen wie auch im Städtischen Krankenhaus. Anfang des Jahres verstarb dort ein Görlitzer auf einer Station – in einem Dreibettzimmer, von den anderen beiden Patienten nur getrennt durch spanische Wände. Auch die herbeieilenden Angehörigen mussten sich in diesem Zimmer von ihrem Angehörigen verabschieden. Mehrmals, so schilderten sie in einem Schreiben an die Krankenhausleitung, seien sie vom Pflegepersonal zur Eile angehalten worden. „Dies steht im krassen Gegensatz zu unserem bisher erlebten Eindruck von fürsorglichem und kompetentem Pflegepersonal und Ärzten“, schrieben sie weiter und zogen die bittere Bilanz: „Die Würde des Menschen gilt nur für lebende und bezahlende Patienten.“

Klinikum-Chefin Ulrike Holtzsch begründete die Umstände damit, dass die Zeit zwischen der Benachrichtigung und dem Eintreffen der Angehörigen zu kurz war, um den Verstorbenen in den Abschiedsraum zu bringen und entsprechend vorzubereiten. Generell aber, so bestätigt auch Klinikum-Sprecherin Katja Pietsch, gibt es einen solchen Raum und im Klinikum Richtlinien, wie mit sterbenden beziehungsweise verstorbenen Patienten umzugehen ist. „Dabei ist es uns wichtig, dass die Angehörigen Zeit und Ruhe erhalten, sich von ihren Lieben verabschieden zu können.“

Auch im Carolus ist das nun aufs Neue geklärt. „Die Würde des Menschen wollen wir bis zuletzt achten“, sagt Seelsorger Bernd Schmuck. Das entspräche der Tradition des Hauses, wie sie die Schwestern des Borromäer-Ordens begründet haben. „Dem fühlen wir uns verpflichtet, das wollen wir auch in einer veränderten Krankenhauslandschaft bewahren“, sagt Schmuck. „Weil es uns wichtig ist.“

zur Startseite