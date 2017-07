Wünschendorfer Straße wird saniert Von Mitte August bis mindestens Ende Oktober wird die Verbindung von Wünschendorf nach Dittersbach voll gesperrt.

© Marko Förster

Die Verbindungsstraße von Wünschendorf nach Dittersbach soll ab dem 14. August saniert werden. Das gab die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach am Donnerstagnachmittag über ihre Facebook-Seite bekannt. Erste Details des lange erwarteten Vorhabens sind demnach in einer Beratung mit Vertretern des Landratsamts und der Straßenbaufirma am 25. Juli besprochen worden.

Die Bauzeit werde mindestens bis Ende Oktober andauern, erklärte die Gemeinde. Die Straße wird so lange voll gesperrt. Eine Umleitung ist über Eschdorf oder Lohmen möglich. Der schlechte Zustand der Wünschendorfer Straße sorgt bei Einwohner schon länger für Unmut. (SZ/dis)

