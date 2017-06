Wünschendorf bekommt Fußgängerampel Vor allem Kinder sollen sicher über die Straße kommen. Für den Aufbau der Ampel wird die S 177 halbseitig gesperrt.

Wünschendorf ächzt unter dem Durchgangsverkehr. In Höhe der Bushaltestelle soll bald eine Ampel das sichere Überqueren der Straße ermöglichen. © Steffen Unger

Unablässig rauscht der Verkehr durch den kleinen Ort. Wenn sich die Lkws durch Wünschendorf zwängen, wackelt in den Häusern entlang der Radeberger Straße schon mal die Schrankwand, berichten Einwohner. Seit die S 177 nördlich von Pirna freigegeben ist, hat sich das Problem noch verschärft: Die vierspurig ausgebaute Schnellstraße endet aktuell genau vor dem Ortseingang von Wünschendorf. Dann geht es auf der schmalen Ortsdurchfahrt weiter, ein Fußweg existiert nicht.

Besonders kritisch ist die Situation für die Kinder und Jugendlichen, die mit dem Bus nach Dürrröhrsdorf, Stolpen, Pirna oder Dresden zur Schule fahren. Auf dem Weg zur Haltestelle oder zurück müssen sie täglich die vielbefahrene Straße überqueren. Um dies sicherer zu machen, erhält Wünschendorf in Kürze eine Fußgängerampel. Es handelt sich um eine mobile Anlage, die so lange stehen bleiben soll, bis die geplante Ortsumgehung für Wünschendorf fertig ist, erklärt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Die Ampel wird in der Nähe der Bushaltestelle aufgestellt.

Bevor das passiert, muss allerdings die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach noch ihren Teil der Vorarbeiten erledigen. Zwischen Bushaltestelle und künftiger Ampel muss sie auf einigen Metern einen Fußweg anlegen. Die Tiefbauarbeiten dafür starten am 6. Juni, wie Dürrröhrsdorf-Dittersbachs Hauptsamtsleiter Norbert Bläsner mitteilt. Sie werden etwa zwei Wochen dauern. Die Ortsdurchfahrt durch Wünschendorf wird währenddessen halbseitig gesperrt. Mittels Baustellenampel wird der Verkehr wechselseitig vorbeigeführt. Autofahrer, die zwischen Pirna und Rossendorf unterwegs sind, müssen also ab Dienstag nach Pfingsten mit Behinderungen rechnen.

Die halbseitige Sperrung seit nötig, um die Bauarbeiter zu schützen, erklärt Hauptamtsleiter Bläsner. Entlang der Straße sei sonst zu wenig Platz. Die Gemeinde habe aber angeregt, während der Bauzeit die fest installierte Ampel am Abzweig nach Dittersbach abzuschalten, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Die Anlage befindet sich nur etwa 200 Meter von der Baustelle entfernt.

Ab wann Wünschendorf und auch Eschdorf durch die geplante Ortsumfahrung dauerhaft entlastet werden, ist indes noch offen. Aktuell läuft für diesen knapp sechs Kilometer langen Abschnitt der neuen S 177 das Planfeststellungsverfahren, in dem die eingegangenen Einwände geprüft und abgewogen werden. Einen Starttermin für den Bau lässt sich erst vorhersagen, wenn das Verfahren abgeschlossen ist.

Einmal fertiggestellt, soll die Schnellstraße als Ostumfahrung von Dresden die Autobahnen A 17 und A 4 miteinander verbinden. Derzeit laufen die Vorarbeiten am nördlichen Ende der Trasse zwischen Radeberg und der A 4. Als nächstes soll dann die Ortsumgehung Wünschendorf/Eschdorf folgen. Der letzte Abschnitt ist der Lückenschluss zwischen Eschdorf und Großerkmannsdorf, mit dem auch die Kreuzung am Schänkhübel umgangen wird.

