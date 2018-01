Wünsche an den Ministerpräsidenten Ende des Monats wird Michael Kretschmer bekannt geben, wie er das Land umbauen will. Oberbürgermeister Müller sind vor allem zwei Punkte wichtig.

„Wir erwarten eine klare Aussage zur Stärkung des ländlichen Raumes, zum Erhalt der Infrastruktur mit Ärzten, Kindereinrichtungen, ÖPNV“ – Riesas Oberbürgermeister Marco Müller. © Sebastian Schultz

Riesa. Wenn Sachsens Ministerpräsident nächste Woche vor die Mikrofone tritt, erwartet Riesas Oberbürgermeister Marco Müller, dass sich Michael Kretschmer (beide CDU) zum ländlichen Raum äußert. Der neue Landesvater hatte schon im Dezember angekündigt, im Januar sein Arbeitsprogramm für die ersten 100 Amtstage zu präsentieren. „Investitionen im Bildungssektor sowie die Verbesserung der Lehrersituation sind ein Thema des gesamten Landes, natürlich auch in Riesa. Dazu erwarten wir eine klare Aussage zur Stärkung des ländlichen Raumes, zum Erhalt der Infrastruktur mit Ärzten, Kindereinrichtungen, ÖPNV.“

Riesa sei noch vergleichsweise gut ausgestattet, aber es gehe um die Stärkung der gesamten Region, so Marco Müller. Konkret wünscht er sich Verbesserung von zwei Punkten: „Der Anteil des Freistaats an den Kosten der Kinderbetreuung sollte weg vom starren Pauschalbetrag hin zum flexiblen Anteil an den tatsächlichen Kosten.“ Zudem sollten die Förderverfahren für den Infrastrukturausbau beschleunigt werden.

