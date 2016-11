Wünsche am Weihnachtsbaum Zum zweiten Mal steht im Wackerbarth-Gutsmarkt ein ganz spezielles Gewächs. Die Kärtchen daran sind keine Verzierung.

Mal sehen, ob es klappt. Jasmin (15) und Martin (18) von der Kinderarche mit Wunschzetteln am Weihnachtsbaum im Gutsmarkt von Schloss Wackerbarth. © Arvid Müller

Diese Wünsche sind kein Geheimnis. Nicht so wie die beim Anblick einer Sternschnuppe aufkeimenden Hoffnungen. Oder das, was man mit dem Münzwurf in einen Glücksbrunnen verbindet. Da soll man ja tunlichst seinen Mund halten, sonst wird sowieso nichts wahr.

Doch damit hat Jasmin nichts im Sinn. Die 15-Jährige schmunzelt. Dass sie sich ein Queen-Shirt wünscht, kann jeder wissen. Auch, dass sie sehr hofft, es möge sich jemand finden, der den Wunsch erfüllt. Dem 18-jährigen Martin geht es ebenso. Ein Gutschein von Douglas, das wäre was. Schließlich will auch Mann gut duften.

Die beiden gehören zur Gruppe der von der Kinderarche betreuten Kinder und Jugendlichen, die mit zu Wackerbarth gekommen sind, um den Wunschbaum zu füllen. Begleitet werden sie von Sabine Flierl, die sich als Weinbergpatin um die jungen Leute kümmert und gemeinsam mit ihnen die Reben auf dem Hang hinter deren Domizil in Oberlößnitz pflegt.

Dass ein solcher Wunschbaum schon zum zweiten Mal bei Wackerbarth steht, ist vielen zu verdanken. Mitarbeiterin Aileen Hofmann hat die Idee mitgebracht und vom Ursprung her etwas abgewandelt. In ihrer Heimat gebe es die Sitte, einen solchen Baum für Tiere aufzustellen. Da es viele Hilfsbedürftige gibt, wurde überlegt, wem sich auf diese Weise noch Gutes tun ließe. Mit ihrer Kollegin Sabine Flierl war Aileen Hofmann darüber ins Gespräch und auf die Kinderarche gekommen. Schließlich hat sich der Betriebsrat mit dem Wunschbaum-Vorschlag an die Geschäftsführung gewandt. Mit Erfolg.

2015 wurde die Aktion erstmals gestartet. Mit 33 Wunschzetteln. Als die innerhalb von vier Tagen vom Weihnachtsbaum verschwunden waren und alle Wünsche dann auch erfüllt wurden, war klar: Das wird fortgesetzt. Und erweitert, sagt Wackerbarth-Pressesprecher Martin Junge.

So hängen diesmal immerhin 60 Wünsche am Baum im Gutsmarkt. Mitarbeiter und Besucher sind wieder aufgerufen, sie zu erfüllen und so mit dafür zu sorgen, dass sich auch weniger privilegierte Kinder und Jugendliche am Heiligabend über ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum freuen können, sagt Martin Junge.

Dass da Leute helfen, die keinen direkten Kontakt zu den jungen Menschen haben und trotzdem ihre Unterstützung, ihr Beiseite-Stehen zeigen, beeindruckt auch Gregor Bärsch von der Kinderarche. Er weiß, wie viel Mühe sich die Mädchen und Jungen beim Gestalten der Wunschzettel gegeben haben. Die kommen nicht nur aus Radebeul, sondern aus insgesamt neun Wohngruppen, auch aus Lichtenberg, Niederbobritzsch und Seyde in Mittelsachsen. Die jungen Leute haben ihrem Weihnachtswunsch im Wert von 25 Euro eine Gestalt gegeben. Da sehen Kopfhörer aus wie Kopfhörer. Dort trägt ein gefalteter Weihnachtsbaum die Wunschzeilen.

Die Wünsche der Mädchen und Jungen zwischen drei Monaten und 23 Jahren reichen von DVDs über Spielsachen bis zu Kuscheltieren. Bis 16. Dezember müssen alle Überraschungen – verpackt oder unverpackt – im Gutsmarkt abgeben werden.

Am 19. Dezember überreicht der Weihnachtsmann die Geschenke bei einer Weihnachtsfeier. Wer einen Wunsch erfüllt hat und miterleben möchte, wie das bei den Beschenkten ankommt, ist Pressesprecher Junge zufolge zur Weihnachtsfeier auf Schloss Wackerbarth eingeladen.

Wer den Gang zum Wunschbaum im Gutsmarkt mit einem weiteren Wackerbarth-Erlebnis verbinden möchte, hat dazu am Sonntag ab 16 Uhr Gelegenheit beim 3. Lichterfest. So läutet das Weingut die Weihnachtszeit ein, mit über 230 Herrnhuter Weihnachtssternen, Lichterketten, Märchenlaternen, Kulinarischem und Weihnachtsmusik.

