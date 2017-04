Wünsch dir was im Käbschütztal Der Gemeinderat hat jetzt eine Vorzugsvariante für die Fusion festgelegt. Dabei richtet man sich nach einer Bürgerbefragung.

Uwe Klingor, ehrenamtlicher Bürgermeister, machte noch einmal das Dilemma deutlich. © Claudia Hübschmann

Die Gemeinde Käbschütztal wird es aller Voraussicht nach bald nicht mehr geben. Das vor 23 Jahren gegründete Konstrukt aus Jahna-Löthain, Krögis und Planitz-Deila wird aufgelöst. Wenn es nach dem Gemeinderat und nach der Mehrheit der Einwohner in Käbschütztal geht, wird die Gemeinde zweigeteilt. Die frühere Gemeinde Krögis, also die Orte Barnitz, Görna, Kleinprausitz, Krögis, Luga Mauna, Nössige, Porschwitz, Schönnewitz und Soppen sollen in die Stadt Nossen eingemeindet werden. Alle anderen Orte sollen nach Meißen gehen. Das beschloss am Dienstagabend der Gemeinderat.

Vorausgegangen war diesem Beschluss eine Bürgerbefragung. Diese kann allerdings nicht als repräsentativ gelten. An ihr hatte nur gut ein Fünftel aller Einwohner teilgenommen. Die Tendenz ist allerdings eindeutig. Von der Gesamtgemeinde entschieden sich rund 68 Prozent für einen Anschluss an Meißen, 32 Prozent wollen eine Fusion mit Nossen. Noch deutlicher sind die Ergebnisse in den früheren Gemeinden Krögis, Jahna-Löthain und Planitz-Deila. So wollen 98 Prozent aller Jahna-Löthainer und knapp 80 Prozent aller Planitz- Deilaer nach Meißen, während 81 Prozent aller Krögiser einen Anschluss an Nossen favorisieren.

Der ehrenamtliche Bürgermeister Uwe Klingor (CDU) machte noch einmal das Dilemma deutlich. In den nächsten Tagen werde die Gemeinde ihren Dispokredit von 600 000 Euro vollständig ausschöpfen müssen, um die laufenden Aufgaben erfüllen zu können. „Allein kommen wir aus unserer Finanzlage nicht heraus. Wir brauchen jemanden, der uns hilft“, so Klingor. Helfen sollen Lommatzsch, Klipphausen, Nossen und Meißen. Doch Lommatzsch hat es von vornherein kategorisch abgelehnt, die Gemeinde oder auch nur Teile davon zu übernehmen. Und auch Klipphausen hat jetzt mitgeteilt, dass es als Fusionspartner nicht zur Verfügung steht. Weder von Nossen noch von Meißen gibt es bisher konkrete Zusagen.

„Sowohl die Bürgerbefragung als auch der Beschluss des Gemeinderates sind nichts weiter als Wunschvorstellungen“, machte Hauptamtsleiterin Annerose Schubert deutlich. Entscheidend sei, wie die Stadträte von Meißen und Nossen entscheiden würden.

Groß ist dennoch die Skepsis gegenüber Meißen. Bei der Bürgerbefragung sollten auch Probleme und Wünsche angegeben werden. Nossen habe die Aufnahme von Ketzerbachtal und Leuben-Schleinitz noch nicht verkraftet, hieß es da, und Meißen habe eine Fusion schon einmal abgelehnt. Wieso solle man dann der Stadt vertrauen. „Alle damaligen Zusagen waren Schall und Rauch“, so ein Bürger zur Ratssitzung. Zudem fehle den Städten das Verständnis für den ländlichen Raum. Verwaltung und Stadtrat seien zu weit von den Problemen entfernt. Die Städte kämpften mit eigenen Problemen, die Sorgen einer Flächengemeinde gingen da unter. Der ländliche Raum werde abgehängt, die Gemeinde werde zum fünften Rad am Wagen, so weitere Bedenken.

Die größten Befürchtungen haben die Käbschütztaler, dass es durch Fusionen zu Steuererhöhungen und Straßenausbaubeiträgen komme. Vor allem was die Straßenausbaubeiträge betrifft, könnte dies wahr werden. Die Gemeinde Käbschütztal hatte zwar eine entsprechende Satzung, doch diese wurde nie angewendet. Im vergangenen Jahr hat sie der Gemeinderat ganz abgeschafft. Meißen dagegen erhebt derartige Beiträge. Befürchtungen gibt es auch, was Elternbeiträge in den Kindertagesstätten betrifft. „Die Elternbeiträge können sich ändern, wenn die Satzungen angepasst werden“, so die Hauptamtsleiterin. Das könnte im Falle von Käbschütztal aber auch heißen, dass sie sinken.

Für viele Käbschütztaler ist eine Zerstückelung der Gemeinde nur die zweitbeste Lösung. Sie wünschen sich den Erhalt der Gesamtgemeinde. Sollte es dennoch zu einer Aufteilung kommen, wünschen sie sich Ortschaftsräte und eine Außenstelle der Verwaltung in der Gemeinde. Sowohl Meißen als auch Nossen haben keine Außenstellen in ihren Ortsteilen.

„Ich bin trotz des Dramas von 2013 für eine Gesamtlösung und einen Anschluss an Meißen, beuge mich aber dem Willen der Bürger“, so Bürgermeister Klingor. Er will nun an die Stadträte von Nossen und Meißen entsprechende Anträge stellen, zum 1. Januar 2019 die ehemaligen Gemeinde Krögis beziehungsweise Jahna-Löthain und Planitz-Deila einzugemeinden. Kommt es dazu, scheidet er aus dem Amt aus.

Für die Beschäftigen der Käbschütztaler Verwaltung hingegen hätte die Fusion einen großen Vorteil. Seit die Gemeinde aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten ist, erhalten sie nicht mehr die tariflichen Gehaltserhöhungen, die für den öffentlichen Dienst beschlossen werden. Bei einer Übernahme durch Meißen und/oder Nossen wären sie automatisch wieder drin im Tarifvertrag.

