Kegeln 2. Verbandsliga Männer Wülknitz startet mit Sieg ins neue Jahr Mit einem Vorsprung von nun noch 42 Holz siegen die Wülknitzer Kegler am 11. Spieltag.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Am 11. Spieltag der 2. Verbandsliga empfingen die Wülknitzer Kegler die Sportfreunde des Königsbrücker KV Weiß-Rot. Als erstes ging es für Mario Bossert (481) und Falk Heyer (526) auf die Bahn. Während Mario Bossert nur knapp am ersten Punkt vorbeispielte, gelang es Falk Heyer, seinen Punkt zu sichern und die Gastgeber in einen leichten Vorsprung von 10 Holz zu bringen. Als nächstes konnten Andre Büter (567) und Ronny Kuhl (571) mit ihren sehr guten Leistungen anknüpfen und so zwei weitere Punkte sichern und den Vorsprung auf 52 Holz ausbauen. Mit gutem Polster konnten nun Veit Schwarz (519) und Rico Weser (507) auf die Bahn gehen. Beide waren ihren Gegnern ziemlich gleich auf, am Ende reichen die Ergebnisse aber nicht um weitere Punkte zu erzielen. Mit einem Vorsprung von nun noch 42 Holz siegen die Wülknitzer Kegler am 11. Spieltag mit 3171:3129 Holz und 5:3 Punkten, was aktuell den 3. Tabellenplatz bedeutet. (R. Hinkelmann)

zur Startseite