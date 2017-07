Wuchterlauf steuert auf Jubiläum zu Der Sebnitzer Traditionslauf – meist auf Skiern ausgetragen – erlebt 2018 seine 50. Auflage.

Beim 49. Wuchterlauf am Räumicht Sebnitz Ende Januar 2017 lag reichlich Schnee. © Dirk Zschiedrich

Seit 1969 hat der Sebnitzer Wuchterlauf schon 49-mal ohne Unterbrechung stattgefunden. Am 27. Januar 2018 steht die 50. Ausgabe des Skilanglauf-Wettkampfs für Bergsteiger und alle anderen Wintersportfreunde an. Zur Vorbereitung des Jubiläums gab es bereits jetzt ein erstes Treffen der Veranstalter von der Sebnitzer Ortsgruppe des Sächsischen Bergsteigerbundes. Als Erstes gilt es, einen genauen Ablaufplan zu erstellen, erklärt Organisator Gunter Seifert. Dieser muss beide möglichen Varianten des Laufes berücksichtigen: Skilanglauf oder Crosslauf. Er rechnet zum Jubiläumslauf mit einer größeren Teilnehmerzahl. Ein zentraler ist die Finanzierung der Veranstaltung. Neben Urkunden, Pokalen und Medaillen sollen alle aktiven Teilnehmer und Helfer zum Jubiläum eine Erinnerungsplakette aus Keramik erhalten. Hinzu kommen Material-, Fahrt- und Technikkosten. In der Finanzierung gebe es noch große Lücken zu schließen, Hilfe ist willkommen. (SZ)

