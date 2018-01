Wuchterlauf-Organisatoren hoffen auf Schnee Zum 50. Jubiläum des Laufs müssen alle Wettervarianten vorbereitet sein. Dafür braucht es helfende Hände.

Vor einem Jahr lag genug Schnee für den Wuchterlauf. Ist das auch dieses Jahr der Fall? © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Das Datum steht seit Langem. Am 27. Januar wird der Sebnitzer Wuchterlauf zum 50. Mal ausgetragen. Ob als Skilanglauf-Wettkampf wie traditionell und erhofft oder als Crosslauf, darüber entscheidet die Witterung. Zur Vorbereitung der Jubiläumsauflage ist noch eine Reihe an Aufgaben zu lösen, wie Gunter Seifert von der Sebnitzer Ortsgruppe des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) erklärt. Davon hängen einige von den Streckenverhältnissen und von der zu erwartenden Wetterlage ab. Das bedeutet, dass diese Arbeiten wahrscheinlich erst wenige Tage vor dem Veranstaltungstag angegangen werden können.

Es sei ist deshalb wichtig, dass möglichst alle Helfer und Streckenposten am nächsten Vorbereitungstreffen teilnehmen. Dieses findet am 18. Januar in der Sebnitzer SBB-Geschäftsstelle im Sängerheim statt. Beginn ist um 18 Uhr. Die organisatorische Leitung geht davon aus, dass bis zu diesem Termin absehbar ist, in welcher Form der Lauf dann am 27. Januar durchgeführt werden kann.

Vor dem Treff sind zudem noch einige Einsätze zur Herrichtung der Strecke notwendig. Für diese werden noch Helfer benötigt. Die Daten mit Zeiten für diese Einsätze werden kurzfristig im Schaukasten und auf der Internetseite der Sebnitzer Ortsgruppe des SBB veröffentlicht. (SZ/dis)

Weitere Infos zum Wuchterlauf

zur Startseite