Wuchterlauf-Loipe wird gespurt

Die Veranstalter der 49. Auflage des Sebnitzer Wuchterlaufes hoffen weiterhin auf beständiges und schönes Winterwetter. „Die im Moment herrschenden Bedingungen sind so gut wie lange nicht mehr“, sagt Organisator Gunter Seifert. Wenn das bis zum Wettkampftag am 28. Januar so bleibt, könnte der Skilanglauf-Wettkampf also endlich einmal wieder zu einem richtigen Schneefest werden.

Eine ganze Reihe interessierter Skilangläufer habe sich bereits angemeldet. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 26. Januar. Die Ausschreibungsunterlagen liegen in einigen Sportgeschäften in der Region aus, in Sebnitz zum Beispiel bei Haushaltswaren Schimann am Markt und bei Sport-Knoden. Im Internet ist der Wuchterlauf unter anderem im Wettkampfkalender „Wir in der Lausitz“ gelistet, die Details sind auf der Seite der Sebnitzer Ortsgruppe des Sächsischen Bergsteigerbundes abrufbar. Wer den Meldeschluss verpassen sollte, der hat am Wettkampftag noch bis 9.30 Uhr die Möglichkeit sich nachzumelden, dann allerdings gegen eine Nachmeldegebühr von zwei Euro. Anlaufstelle ist das Organisations-Büro im Kinder- und Jugenderholungszentrum Kiez.

In den nächsten Tagen beginnen die Veranstalter mit der Präparation der Wettkampf-Loipe im Sebnitzer Wald. Diese wird dann zeitnah vor dem Wettkampf markiert. Der Startschuss für den Massenstart zum 49. Sebnitzer Wuchterlauf fällt dann am 28. Januar, 10 Uhr, in der Nähe des Sebnitzer Skiheims, unweit der Tannertstraße. Die Organisatoren laden alle Freunde des Skilanglaufes zur Teilnahme an der Traditionsveranstaltung ein. (SZ)

Ausschreibung unter: www.sbb-sebnitz.de

