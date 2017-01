Wuchterläufer starten am Skihang Der 49. Sebnitzer Wuchterlauf startet am Sonnabend im „Räumicht“. Der Liftbetrieb ist deshalb teilweise eingeschränkt.

Ein Bild vom Wuchterlauf 2015. Die nächste Ausgabe startet am Sonnabend. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Am Sonnabend wird im Sebnitzer Skigebiet „Räumicht“ und im Bereich des Sebnitzer Waldes der 49. Sebnitzer Wuchterlauf ausgetragen. Durch den überregionalen Skilanglauf-Wettkampf kommt es am Sonnabendvormittag bis etwa gegen 12.30 Uhr zu teilweisen Einschränkungen im Liftbetrieb, auf den Abfahrtshängen und auf den Loipen im Sebnitzer Wald. Darüber informiert Organisator Gunter Seifert. Die Einschränkungen sind aus Sicherheitsgründen erforderlich. Die Organisatoren des Wuchterlaufs und der Sebnitzer Skiclub wollen sich gemeinsam bemühen, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Sie bitten alle Alpinskifahrer und Langläufer um ihr Verständnis für diese Maßnahmen. Wer den Meldeschluss am 26. Januar verpasst haben sollte, hat am Wettkampftag, 28. Januar, noch bis 9.30 Uhr die Möglichkeit der Nachmeldung im Organisations-Büro im Sebnitzer Kinder- und Erholungszentrum. (SZ)

Der Startschuss für den Massenstart zum 49. Wuchterlauf fällt am 28. Januar um 10 Uhr in der Nähe des Skiheims Räumicht in Sebnitz, etwa 50 Meter hinter dem Parkplatz.

