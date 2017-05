WTK Elektronik für Preis nominiert

Die Firma WTK Elektronik in Neustadt ist in diesem Jahr erneut für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert. Dieser wird von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben. Der Vorsitzende des Kuratoriums, Christian Wewezow, hat das Neustädter Unternehmen kürzlich besucht, um sich ein Bild von dem Technikbetrieb zu machen. WTK-Geschäftsführer Thomas Pohlmann führte Christian Wewezow bei seinem Besuch durch die verschiedenen Unternehmensbereiche und informierte ihn über die neuesten Zukunftsprojekte der Agrar-Elektronik und Herausforderungen innovativer Landwirtschaft, denen sich WTK Elektronik seit beinahe 25 Jahren als mittelständisches Unternehmen stellt.

Die Neustädter Firma will in diesem Jahr bei der internationalen Landtechnikmesse „Agritechnica“ dabei sein, die im November dieses Jahres in Hannover veranstaltet wird. Vor Ort sollen agrar-elektronische Systemlösungen präsentiert werden, die auf Wachstum setzen und die Zukunft moderner Landbewirtschaftung mitbestimmen. (SZ/kat)

