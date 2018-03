Wreesmann nun in Bernsdorf

Mehr als 30 Neugierige warteten bereits vor der Tür, als eine neue Filiale des Sonderpostenmarktes Wreesmann gestern um 8 Uhr in Bernsdorf eröffnet wurde. Auf 735 Quadratmetern Verkaufsfläche können die Kunden unter Tausenden Artikeln wählen. Gegen 10 Uhr herrschte noch immer ein ständiges Kommen und Gehen. Zwischenzeitlich waren gleich drei Kassen geöffnet. Die Käufer kamen nicht nur aus Bernsdorf, sondern unter anderem auch aus dem benachbarten Grüngräbchen und sogar aus Laubusch. Das Unternehmen Wreesmann betreibt in ganz Deutschland um die 40 Filialen. Die Filiale in Bernsdorf befindet sich in den Räumlichkeiten des Ende 2015 geschlossenen Penny-Marktes an der Dresdener Straße. Im Sonderpostenmarkt sind fünf Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kommen im Bedarfsfall, wie eben gestern zur Eröffnung, weitere Aushilfskräfte. Foto: Ralf Grunert

