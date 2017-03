Wozu in die Ferne schweifen ... Der Berufemarkt des Landkreises Bautzen findet erneut in Kamenz statt. Zur Jubiläumsausgabe werden über 800 Schülerinnen und Schüler erwartet.

Beim Berufemarkt kann man jede Menge über die künftige Ausbildung erfahren. © Rene Plaul

Seit zehn Jahren gehört der Berufemarkt in Kamenz zur Bildungslandschaft im Landkreis Bautzen. Die Berufsorientierungsveranstaltung bietet Schülerinnen und Schülern ein umfangreiches und interessantes Angebot an regionalen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Zur Jubiläumsveranstaltung an diesem Mittwoch, dem 8. März, von 9 bis 17 Uhr in der Sporthalle des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums (Flugplatz) werden rund 800 angemeldete Schüler erwartet.

Diese wollen sich über Ausbildungschancen in der Region informieren. Neben der bekannten Messeausstellung bereiten die Veranstalter in diesem Jahr ein spannendes und interessantes Programm für die Schüler der Abgangs- und Vorabgangsklassen vor. Die jungen Gäste dürfen sich auf viele Höhepunkte des diesjährigen Berufemarktes in Kamenz freuen. Unter anderem gibt es erstmalig einen Aktivparcours. Auch Orientierungsgespräche an den Messeständen sind natürlich wieder möglich. Zahlreiche interaktive Mitmachangebote locken an die Messestände. Wer lieber Workshop-Angebote nutzen möchte, der ist beim Bewerbungstraining oder bei der Teambildung genau richtig. Daneben stellen sich natürlich wieder regionale Unternehmen mit ihren Ausbildungsangeboten vor. Es sind knapp 90 Anbieter.

Erste Kontakte knüpfen

Von 14.30 bis 16.30 Uhr können natürlich auch unangemeldete Jugendliche, gern mit ihren Eltern oder Großeltern, den Aktiv-Parcours besuchen. Hier können die künftigen Azubis erste Kontakte mit ihren potenziellen Nachwuchs- und Fachkräften der Region knüpfen. Weiterhin sind wie immer auch Schülerinnen und Schüler persönlich vor Ort, die bereits an den Einrichtungen des Landkreises lernen. Von ihnen kann man hautnah erfahren, was die Ausbildung ausmacht. Aus der einstigen Antwort auf die Abwanderungswelle potenzieller Berufsschüler ist in Kamenz eine moderne Erfolgsgeschichte geworden. Heute kann man sagen: Kein Jugendlicher muss sich seinen Job in der Ferne suchen. Allein in Kamenz werden demnächst um die tausend Arbeitsplätze mit attraktiven Berufen entstehen, weil Weltfirmen wie Mercedes Benz hier investieren.

Beim Berufemarkt werden unter anderem Heil- und Pflegeberufe vorgestellt. Auch die Nahrungsgüterbranche sowie Bau- und Chemiebetriebe präsentieren moderne Berufsbilder, Handwerk und Gewerbe ebenso. Hinter dem Großereignis steht auch in diesem Jahr eine logistische Meisterleistung. So wird für fast 500 Schüler ein Bustransfer von der Schule zum Berufemarkt und wieder zurück organisiert. Ausbildungsbetriebe können jedenfalls mit großem Andrang rechnen, und für Schüler auf Ausbildungssuche gibt es interessante Begegnungsmöglichkeiten. (szo)

