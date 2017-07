Wo’s auf Dippser Schulwegen klemmt Vor allem an den Bushaltestellen gibt es Sicherheitsmängel. Bau- und Verkehrsamt haben damit nun Arbeit.

Die Bushaltestelle Querstraße in Dippoldiswalde ist schwer einzusehen. Das ist vor allem in der dunklen Jahreszeit, in der unser Archivbild entstand, ein Problem. Die Bäume entlang der Rabenauer Straße nehmen das Licht der Straßenlaternen, sodass besonders bei Dunkelheit Fußgänger schlecht zu erkennen sind. Hier gibt es den Vorschlag, die Lichtverhältnisse zu verbessern, um die Gefahrenstelle zu entschärfen. © Egbert Kamprath

Ein großer Teil der Schulkinder in Dippoldiswalde fährt mit dem Bus zur Schule. Schon die ABC-Schützen fahren beispielsweise aus der Kernstadt zur Schule nach Reichstädt oder aus Schmiedeberg nach Obercarsdorf. In Reichstädt ist dafür eine Buswendeschleife eingerichtet mit Wartehäuschen und einem direkten Zugang zur Schule. Daran gibt es nicht viel zu verbessern. Aber schon in Obercarsdorf ist die Situation schwieriger. Hier hat die Stadt im vergangenen Winter eine neue Bushaltestelle vor dem Feuerwehrhaus eingerichtet. Doch in Obercarsdorf kommen zu Schulbeginn und -ende gleichzeitig zehn bis 15 Taxen an. Auf dem Feuerwehrvorplatz wäre das zu viel Verkehr und gefährlich. Daher halten die Taxen jetzt auf dem Schulhof. Das ist nur eine Zwischenlösung, teilt das Verkehrsamt der Stadt mit.

Die Schwachstellen







Die Stadt hat auf Antrag der Linke-Fraktion bei den Ortschaftsräten zusammengetragen, wo die Sicherheit an Schulwegen und Bushaltestellen zu wünschen übrig lässt. Der Ortschaftsrat Dipps sieht die Haltestelle Rabenauer Straße/Ecke N.-Ostrowski-Straße kritisch. Dort halten viele Busse gleichzeitig. In Hennersdorf liegen die Haltestellen im Oberdorf und an der Kreuzung zu weit auseinander, und im Winter reicht die Beleuchtung im ganzen Dorf nicht aus. In Paulsdorf ist die Haltestelle am Seeblick gefährlich, wenn die Kinder von dort die Kreuzung queren müssen. In Reichstädt fehlt ein Überweg zur Haltestelle am Niederen Gasthof.

Die Liste der Gefahrenstellen wurde im Stadtrat vorgestellt. Sie ist für die Stadtverwaltung jetzt Maßgabe, wo bei künftigen Bauvorhaben Prioritäten gesetzt werden sollen, wie Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) sagte.

zur Startseite