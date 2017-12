Wortwitz auf der Lesebühne Heute Abend sind der „Exportschlager aus Karl-Marx-Stadt“ und der Dreiakkordemann im Apollo in Görlitz zu Gast. Wer andere Veranstaltungen im alten Jahr sucht, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

Gerrard Schueft © Mike Altmann

Was gibt es schöneres, als nach Heiligabend und zwei anstrengenden Weihnachtsfeiertagen die Seele baumeln zu lassen? Eine solche emotionale Wiederaufbereitungsanlage wird heute, um 19.30 Uhr, im Görlitzer Apollo aufgebaut und nennt sich Lesebühne „Hospitalstraße“. Die Gastgeber Axel Krüger und Mike Altmann versprechen dem Publikum einmal mehr schonungslos ehrliche Texte und einen Blick in die Zukunft. In ihrer traditionellen Jahresvorschau verraten sie, wie wunderschön 2018 wirklich wird. Unterstützung bekommen Krüger und Altmann vom Bühnenautor Gerrard Schueft. Der gebürtige Karl-Marx-Städter gilt als attraktivster Exportschlager seiner Heimat seit Katarina Witt. Für seine treuen Görlitzer Fans und Faninnen hat er jede Menge neue Werke im Gepäck. Das gilt auch für den Dreiakkordemann. Der niederschlesische Liedermacher schafft es wie kein anderer, Schlagzeilen aus der Lokalpresse Humor und Rhythmus zu verleihen. Seine Songs über den Penny in Rauschwalde und das neue Buswartehäuschen in Markersdorf gelten schon heute als Evergreens im Neißetal. Übrigens weiß niemand, wer hinter dem Dreiakkordemann steckt. Denn er tritt immer mit Maske auf. Wird diesmal das Rätsel gelöst? Restkarten kosten 12 Euro.

zur Startseite