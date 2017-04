Wortgefecht, Schlager und Tanz Während der Osterfeiertage bietet das Döbelner Theater ein abwechslungsreiches Programm.

Das Ballett der Sächsischen Landesbühnen zeigt im Döbelner Theater verschiedene Variationen des Tangos. © Theater

Statt vor dem Computer oder Fernseher zu sitzen, mal wieder ins Theater gehen. Dazu lädt die Spielstätte während der Osterfeiertage mit lustigen und schwungvollen Aufführungen ein.

Der Kredit – ein nachdenkliches und humorvolles Zweipersonenstück

Nach der ausverkauften und umjubelten Premiere steht am heutigen 13. April um 19.30 Uhr wieder „Der Kredit“ auf dem Spielplan des TiB. Andreas Pannach als Bankfilialleiter und Andreas Kuznick als verzweifelter Kunde, der unbedingt einen Kredit braucht, liefern sich ein komödiantisches Duell, bei dem das Publikum kaum aus dem Lachen herauskommt. Dennoch fehlen die ernsten Untertöne nicht: Dem Kreditsuchenden steht von Anfang an auch die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben, und der Bankangestellte verliert nach und nach den scheinbar so festen Boden unter seinen Füßen.

Melodien der 1920er- und 1930er-Jahre erklingen in der Schlagerrevue

„Ich bring Dich um die Ecke ... zum Autobus“ heißt es am Sonnabend, 15. April. Ab 19.30 Uhr präsentieren Solisten, Opernchor und Extraballett mit dem Revue-Orchester der Mittelsächsischen Philharmonie Schlager der 1920er- und 1930er-Jahre. „Auch dies ist eine Aufführung, die bislang nahezu immer ausverkauft war“, so Pressedramaturg Christoph Nieder.

Der Tango Piazolla vereint Weltschmerz und Leidenschaft

Während eines Gastspiels zeigt das Ballett der Sächsischen Landesbühnen am Sonntag, 16. April, um 14.30 Uhr den Tango Piazolla. „Der Tango entstand als Musik der Sehnsucht um 1880 in den Hafenvierteln von Buenos Aires, wo Musiker in den zahlreichen Bordellen für Unterhaltung sorgten“, erklärt Nieder. Von dort aus verbreitete sich der Tango Argentino, in dem sich Weltschmerz mit erotischem Verlangen paart, wellenförmig über die Welt und wurde im Vorkriegseuropa als „Tanz auf dem Vulkan“ gesellschaftsfähig. Einen weiteren Popularitätsschub erfuhr der Tango durch den Komponisten und Bandoneonspieler Astor Piazzolla, der den traditionellen Tango um Elemente der klassischen Moderne und des Jazz erweiterte und damit grundsätzlich erneuerte. Diese Kunstform des Tango Nuevo ist es, die Carlos Matos zu einer Choreografie der zerbrochenen Träume inspiriert hat: Junge Menschen auf der Suche nach Glück und Orientierung in einer zunehmend orientierungslosen Welt begegnen der leidenschaftlichen Musik Astor Piazzollas. (DA/rt)

