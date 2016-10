Wort zum Sonntag: Wie ist das mit der Wahrheit

Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass viele Menschen um Sie herum der Meinung sind, die Wahrheit zu kennen? Da wird in mancher Debatte nicht einmal versucht, die Argumente des Gegenüber zu verstehen. Die können nicht wahr sein, denn meine Argumente sind ja schon wahr.

Dabei ist es mit der Wahrheit ja so eine Sache. Wer dazu mal das Internet-Lexikon Wikipedia befragt, stolpert schnell über den Satz: „Die Frage nach der Wahrheit gehört zu den zentralen Problemen der Philosophie und der Logik….“ Und tatsächlich haben sich manche Wahrheiten schon mal in das Gegenteil verkehrt. Meine Hoffnung, man müsste sich nur intensiv genug mit einem Thema beschäftigen, um diesbezüglich die Wahrheit zu erkennen, war auch trügerisch. Denn in vielen Fällen hat man einfach gar nicht die Möglichkeit, den Zugang zu allen relevanten Informationen zu erhalten. Trotz der Möglichkeiten der geradezu unendlichen Informationsbeschaffung bleiben viele Wahrheiten daher nur Zerrbilder.

Allerdings gibt es eine Wahrheit, zu der nur jeder Mensch für sich selbst einen Zugang findet – und das ist das eigene Leben mit all seinen Gefühlen, Empfindungen und auch Widersprüchen. Vielleicht ist es ja bezeichnend, dass in unserem Informationszeitalter die psychischen Erkrankungen immer mehr zunehmen, immer mehr Menschen sich selbst verlieren. In Abwandlung des zweiten Briefes von Paulus an die Korinther – „….Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“ – stellt sich mir immer wieder die Frage: Hindert uns nicht gerade das geschriebene Wort in der schieren Masse (gerade in den sozialen Netzwerken), diesen Geist zu benutzen?

Bei diesem Geist den der Apostel Paulus da beschreibt, geht es ja gerade nicht um logisch erarbeitetes Wissen. Dieser Geist wird eben erst erlebbar, wenn sich Menschen begegnen. Viele Wunder, die von Jesus Christus überliefert sind, geschahen in der direkten Begegnung. Und oft hat Christus gesagt: „Dein Glaube hat dir geholfen. Nicht dein Wissen.“

Aus der Gewissheit der gemachten Glaubenserfahrungen kann ich nur jeden ermuntern, sein Leben wahrhaftig zu leben und mehr den Geist der Begegnung wirken zu lassen. Mancher Mensch würde sich wundern, was mit ihm passiert, wenn er mit dieser Grundeinstellung reale Begegnungen mit anderen Menschen sucht.

