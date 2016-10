Wort zum Sonntag: Lass dich nicht überwinden! Pfarrer Janis Kriegel über den Sinn von Vergebung

Gewalt erzeugt Gegengewalt“. „Wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen“. „Wer Hass sät, wird Gewalt ernten“. Viele Sprichwörter in unserem Sprachgebrauch beschreiben die verheerende Wirkung von Gewalt als Lösungsansatz irgendeines Problems.

Das klingt einleuchtend und bei aller Besonnenheit auch schlüssig. Nur, wie schwer ist es, der Weisheit jener Sprichwörter im eigenen Leben zu folgen, sie zu verinnerlichen und schließlich zu verwirklichen?

Wie leicht fahre ich aus der Haut, wenn Menschen mir unangenehm oder beleidigend begegnen? Wie schnell schimpfe ich zurück, wenn ich mich bedroht, bedrängt oder in Frage gestellt fühle? „Man wird ja noch sagen dürfen …“ - so denken und entgegen wir dann trotzig. Dass dadurch wahre Probleme mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen, in unseren Familien und unserer Gesellschaft nicht gelöst werden, das scheint dann auf einmal nicht mehr so klar. Und schnell sind wir soweit: Wir versuchen Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es sei ja unser gutes Recht, so meinen wir gefällig und beinahe selbstverteidigend.

Nur wirkliche Hilfe oder gar dauerhafte Veränderung unserer Problemlagen bewirkt das freilich nicht.

Einer der größten und bekanntesten Botschafter des christlichen Glaubens war der Apostel Paulus. In seinem Brief an die noch kleine und junge Gemeinde in Rom schrieb er jenen Vers, der uns als Spruch für die kommende Woche gegeben ist: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Römer 12,21)

Mit dem Sonntag an diesem Wochenende kommen viele Probleme unserer Welt zum Vorschein. Wir gedenken der weltweiten Not an diesem Welthungertag. All die Ungerechtigkeit unserer Konsumgesellschaft, alle lebensverneinende Kräfte, die ohne Rücksicht nach eigenem Profit streben. Das Thema des Sonntags ist der Vergleich zwischen den Kräften des Bösen und den Kräften des Guten. In diese Gemengelage hinein erreicht uns das Wort von Paulus: Lass Dich nicht überwinden! Lass Dich nicht unterkriegen von schlechten und bösen Nachrichten, Worten, Prognosen und Wahrscheinlichkeiten.

Lass Dich nicht überwinden und gib die Hoffnung auf das Gute nicht auf. Paulus weiß darum, dass die Macht des einen Gottes, der die Liebe selbst ist, alle, die auf Jesus ihre Hoffnung setzen, aus der Gewalt des Bösen befreit hat. Wir sind dazu befreit, den Teufelskreis von Hass, Gewalt, Neid und Bösem zu verlassen. Wir müssen nur darauf vertrauen, dass Gottes Geist in uns das Gute nährt, welches wir dem Bösen entgegenhalten können.

Wie entwaffnend kann beispielsweise Ehrlichkeit in einer kriselnden Beziehung sein? Wie wohltuend und heilsam ist da das Eingestehen eigener Schuld, wie befreiend das Wort der Vergebung? Das Böse kann nicht mit Bösem beseitigt werden, nur das entschiedene Festhalten am Guten bringt dauerhafte Veränderungen in unseren Beziehungen, in unseren Familien, unter den Kollegen und Nachbarn.

Gott, so schreibt Paulus, hat uns diese innere Kraft des Guten gegeben, er selbst ist die Quelle, aus der sie sich speist. Daher: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gutes Gelingen!

zur Startseite