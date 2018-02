Worauf ist bei Verträgen im Internet zu achten?

Hoyerswerda. Die Verbraucherzentrale in der Einsteinstraße 47 informiert am Dienstag, dem 6. Februar, um 17 Uhr im Rahmen des an diesem Tag stattfindenden „Safer Internet Day“ in einer etwa 30-minütigen Veranstaltung zu dem Thema „Vertragsabschluss im Internet – Worauf ist dabei zu achten?“. Diese Veranstaltung ist kostenfrei. Referentin ist Frau Angelika Große, Leiterin der Verbraucherzentrale in Hoyerswerda. (red/US)

