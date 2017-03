Woolworth kommt Im zweiten Quartal will die Einzelhandelskette in den Neumarkt-Arkaden eröffnen – weitere Mieter werden gesucht.

In der Mail auf die entsprechende SZ-Anfrage steht es schwarz auf weiß: „Gerne bestätigen wir Ihnen die geplante Neueröffnung in Meißen. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 werden wir in den Neumarkt-Arkaden eröffnen und unser Sortiment auf rund 1 300 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentieren.“ Das erklärte Diana Peisert von der Unternehmenskommunikation der Woolworth GmbH mit Sitz in Unna im östlichen Ruhrgebiet. Und: „Sobald wir ein konkretes Neueröffnungsdatum nennen können, melden wir uns gerne bei Ihnen.“

Anfang Januar hatte mit der Bekleidungskette C & A einer der Ankermieter der Neumarkt-Arkaden seine Filiale geschlossen. Und nachdem nicht sofort – wie sonst üblich, nach dem Auszug auf den Nachfolgemieter, also Woolworth, hingewiesen worden war, waren Zweifel aufgekommen, dass die Einzelhandelskette wirklich kommen würde. Nun also die klare Bestätigung.

Diese unterstreicht auch Aileen Kjella Burgschat, die Centermanagerin. „Natürlich ist es positiv, dass wir gleich einen Nachmieter gefunden haben.“ Sie hatte Anfang Februar in der SZ erklärt, dass sich die Neumarkt- Arkaden in nächster Zeit wandeln würden und man sich in diesem Zusammenhang für weitere Flächen in Gesprächen und Verhandlungen befinde. Zum aktuellen Stand erklärte die Centermanagerin: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nichts Konkretes sagen, erst müssen die Verträge unterschrieben sein. Sobald es etwas Handfestes gibt, geben wir das bekannt.“

Sie erklärte, dass sie eigentlich gehofft hatte, dass Woolworth schon am 9. April, wenn die Neumarkt-Arkaden ihr fünfjähriges Bestehen feiern, eröffnen würde, das habe aber nicht geklappt. Sie sieht das Jubiläum als Ausdruck für die Vitalität des Einkaufscenters. Die soll sich noch steigern, wenn die S-Bahn ab April auf den 15-Minuten-Takt umgestellt wird. „Es ist nicht so, dass wir von Kunden überrannt werden, wir hoffen, dass wir von dem neuen Takt, wenn die Züge öfter fahren, profitieren werden.“

Gefragt, welche Auswirkung der geplante neue Aldi zwischen Nicolaisteg und Neumarkt auf die Arkaden habe, erklärt sie. „Der Rewe in unserem Center bietet ein anderes Sortiment als Aldi. Außerdem hat sich gezeigt, dass die großen Ketten wie Aldi, Edeka, Lidl und Rewe überall nebeneinander existieren können.“

Zur Woolworth-Ansiedlung befragt, lässt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) über seine Sprecherin Katharina Reso mitteilen: „Der Oberbürgermeister bewertet Ansiedlung und Belebung im innerstädtischen Bereich grundsätzlich positiv.“ Wie er die Perspektiven der Neumarkt-Arkaden bewerte? „Zur konkreten Frage kann er jedoch keine Stellung beziehen, da er in die Mietanfragen und entsprechende Absprachen in den Neumarkt-Arkaden nicht eingebunden ist.“

Woolworth ist in der Region bereits präsent. So betreibt der Konzern, der rund 300 Filialen in Deutschland hat, zwei in Dresden. Auf der Internetpräsenz des Unternehmens sind sie als mittelgroßes Kaufhäuser ausgewiesen. Die Filiale auf der Prager Straße in Dresden ist 23 Kilometer von Meißen entfernt, die in der Enderstraße 27 Kilometer.

„Bei uns stehen Toppreise und eine überraschende Sortimentsvielfalt an erster Stelle. Unser Anspruch ist es, Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs zu sein“, schreibt das 1879 gegründete Unternehmen. Dazu zählen Heimtextilien, Haushaltsartikel, Mode für Damen, Herren und Kinder, Deko- und Drogerieartikel, Schreib- und Kurzwaren sowie Geschenkartikel. Langfristig soll die Zahl der Filialen auf 500 steigen – die neue Meißener kann als ein Schritt in diese Richtung verstanden werden.

