Wonnemond rockt weiter Metal-Fans erobern derzeit den Sebnitzer Räumicht. Für Kenner ist auch am Sonnabend noch so Einiges im Angebot.

Deadfreight of Soul eröffneten am Freitag den zweiten Tag des Wonnemond-Festivals im Sebnitzer Räumicht. Am Sonnabend geht es mit neun Bands ab 11 Uhr weiter. © Dirk Zschiedrich

Seit Donnerstag liegen harte Klänge in der Sebnitzer Luft. Fast im Minutentakt lösen sich die Bands ab. Die Klangmanufaktur hat zum siebenten Wonnemond-Festival eingeladen.

Es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, um den Metal-Fans einiges zu bieten. Insgesamt spielen an den drei Tagen des Wonnemonds 25 Bands – so viele wie noch nie. Und sicherlich sorgte dieses Konzept für Wonnemond 7.0 auch dafür, dass die Klangmanufaktur mit ihrem Festival erstmals auch überregional in der Szene Beachtung findet. Die Kennzeichen der Autos und Motorräder sprechen für sich.

Für Kenner der Szene ist mit neun Bands auch am Sonnabend, dem 27. Mai noch so einiges dabei. 11 Uhr geht es mit den Kamikaze Kings los. Von Metal bis Hardrock bietet die Band alles, was das Herz begehrt und bieten eine Show, die ihresgleichen sucht. Mit Zuriaake am Nachmittag ist gar eine Band aus China in Sebnitz, die zum ersten Mal überhaupt in Europa auf Tour geht. Atmosphärische Kälte verschmilzt mit den Klängen traditioneller chinesischer Instrumente und lässt den Zuhörer förmlich erstarren.

Fans von AC/DC und Motörhead kommen am Abend bei Motorjesus auf ihre Kosten. Sie bringen den Geruch von Benzin auf das Wonnemond-Festival. Den Abschlusspart bestreiten Accuser. Sie waren von 1986 bis 1996 fester Bestandteil der deutschen Metal-Szene. Nach einer längeren Pause gibt die Band seit 2008 wieder Vollgas. Accuser sorgen für Bewegung auf und vor der Bühne. Und da wirbeln nicht nur die Haare. (SZ)

zur Startseite