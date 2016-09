Womit der Osten hörte Im Haus von Rainer Franke in Pirna stehen 143 Radio-Modelle aus der DDR. Nur ein einziges fehlt ihm noch.

Rainer Franke aus Pratzschwitz hat ein Faible für DDR-Radios. Ganz vorn das kleine Modell ist das Sternchen. © Karl-Ludwig Oberthür

Pirna. Elektronik hat ihn schon immer fasziniert. Wie sieht das Innenleben der Blackbox aus? Wie funktioniert die Technik? Diese Fragen stellte sich Rainer Franke aus Pratzschwitz bereits mit 14 Jahren und nahm alte Radios auseinander beziehungsweise baute neue Geräte nach Anleitungen zusammen. Aus seinem Hobby ist eine echte Leidenschaft geworden.

Sein Haus gleicht heute einem Museum. 143 Radios stehen in den hohen Regalen. Rekordverdächtig: Jeweils ein Exemplar sämtlicher Koffer- und Transistorradios, die in der DDR-produziert wurden, hat der 66-Jährige gesammelt.

Mit einer Ausnahme: „Mir fehlt das Parteitags-Radio vom 11. Parteitag der SED“, sagt Franke. Damals im Jahr 1981 hatten sämtliche Delegierten solch ein Radio als Geschenk für treue Dienste erhalten. 100 Stück gingen an die Parteifunktionäre, und circa 2 000 wurden in den Westen exportiert, um begehrte Devisen einzufahren. Viel Hoffnung macht sich Franke allerdings nicht, dieses Radio noch zu bekommen. „Das wäre ein echter Glücksfall“, meint er.

Den Grundstein für seine Sammlung legte der Pratzschwitzer 1998. Damals sprachen Freunde ihn an und fragten, ob er nicht deren alte Radios haben wolle. Den Geräten drohte die Verschrottung. „Das fand ich zu schade, immerhin handelt es sich ja auch um Zeitgeschichte, sagt Franke. Er nahm die Radios in Obhut.

Im Laufe der Jahre kamen weitere dazu. Seine Quellen sind unter anderem das Internet und Sammlerbörsen, wo er fündig wird. Außerdem ist Rainer Franke Mitglied in der Gesellschaft für Freunde des Funkwesens, für deren Fachzeitschrift der promovierte Akademiker schon mehrere Artikel geschrieben hat.

Auf die Frage nach seinem Lieblingsstück in der Sammlung muss der Pirnaer erst mal gut überlegen. Dann zieht er ein grünes klobiges Gerät aus dem Regal. „Der grüne Laubfrosch“, erklärt Franke lächelnd. Das Kofferradio wurde 1952 in Ostberlin gefertigt. „Die Jugendlichen nannten das Gerät die Kofferheule, was vermutlich auch an dem blechernen Ton lag“, erklärt der Fachmann. Aber ebenso gehört das kleine rote Radio vom Typ Stern-Club zu seinen Favoriten. Mit den Maßen sechs mal sieben Zentimeter konnte man es sogar in die Hosentasche stecken. Zugegeben, in eine große! Das war bei dem – ebenfalls kleinen – Kultradio Sternchen nicht der Fall. Das kam 1959 auf den DDR-Markt und war das erste Rundfunkgerät, dessen Funktion vollständig auf der damals neuartigen Transistor-Technik beruhte.

Kumpel schnappt Lehrstelle weg

Woher seine Faszination für Rundfunk und Technik kommt, kann Franke nicht sagen. Nach der Schule wollte er folgerichtig eigentlich eine Ausbildung zum Rundfunkmechaniker machen. Fehlanzeige. „Den einzigen Ausbildungsplatz in dem Bereich hatte mein Schulkamerad bekommen. Sein Vater hatte die nötigen Beziehungen“, blickt Rainer Franke zurück.

Hinter diesen Worten steht aber kein Groll. Denn trotz dieser Enttäuschung verlief sein Berufsleben erfolgreich. Nach der Schule studierte er Physik, Mathematik und Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Dresden.

In dieser Zeit kam es häufig vor, dass jemand an seine Tür klopfte mit der Bitte, dessen Radioempfänger reparieren. „Besonders interessant war es für mich, wenn es Geräte aus der Bundesrepublik waren“, sagt Franke. Seit 1982 arbeitet er an dem Institut für Leichtbau in Dresden, das später in IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH umgewandelt wurde. Hier ist Franke noch heute Forschungsdirektor.

Zurück zu seiner Radio-Sammlung. Anlässlich des Ortsfestes von Birkwitz- Pratzschwitz Ende August öffnete er seine Türen und zeigte Interessierten die Geräte. Überhaupt hat er Pläne mit den Radios. Zunächst möchte er die Apparate technisch beschreiben und darüber eine Publikation verfassen. „Denkbar wäre es, dass ich die Sammlung eventuell dem Stadtmuseum Pirna oder den Technischen Sammlungen Dresden übergebe, falls dort Interesse besteht“, überlegt Franke laut.

zur Startseite