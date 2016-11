Wollywood in der Eisarena Noch im November dreht eine Firma für Sat 1 in Weißwasser. Vor der Kamera stehen Eishockey-Nachwuchs und Stars.

Wird Filmkulisse: die Eisarena Weißwasser. Noch in diesem Monat dreht ein Filmteam aus Berlin Szenen für einen Eishockey-Film in der Halle. © Joachim Rehle

Nach Görliwood kommt jetzt Wollywood: Noch in diesem Monat wird Weißwasser Kulisse für Filmaufnahmen. Im Gegensatz zu Görlitz und seiner malerischen Altstadt sind in Weißwasser keine Stadtansichten gefragt, sondern die Eisarena. „Eine Produktionsfirma hat die Halle für einen Tag als Filmkulisse gemietet“, sagt Milton Tauche.

Wovon der Film handelt ist vorerst geheim. Klar ist nur, dass es sich um einen Spiel- beziehungsweise Fernsehfilm handelt, der 2017 zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr auf Sat-1 laufen wird. Den Titel des Streifens, den Sendetermin, Handlung und Besetzungsliste hält die Berliner Produktionsfirma bisher unter Verschluss. „Als Auftragnehmer muss die Firma solche Details mit dem Auftraggeber Sat-1 abstimmen, bevor sie damit an die Öffentlichkeit geht“, weiß Tauche.

Immerhin so viel ist klar: In dem Film geht es tatsächlich um Eishockey. „Das ist insofern lustig, weil die offenbar gar keine Ahnung von Hockey haben“, meint Tauche. Obwohl ihm meist der Schalk im Nacken sitzt, klingt der Satz aus seinem Mund ausnahmsweise nicht im mindesten nach Häme. Am Mittwoch vergangener Woche waren 15 Filmleute zur Vorabsprache in der Stadt. Danach werden die Mitarbeiter der Produktionsfirma am Abend vor dem Hauptdrehtag anreisen, alles vorbereiten und in einem örtlichen Hotel übernachten. Weitere Drehzeiten sind gemeinsam mit dem Weißwasseraner Eishockey-Nachwuchs geplant.

Und was ist mit Stars? Dazu schweigt Milton Tauche. Nach SZ-Informationen ist mit der ersten Schauspielerriege aus Hollywood nicht zu rechnen. Aber der eine oder andere deutsche Star ist für den Film gecastet. Die männliche Hauptrolle spielt Hannes Jaenicke. Der 56-Jährige ist aus zahlreichen deutschen Fernsehproduktionen bekannt, spielte mehrmals in Krimireihen wie Tatort, Derrick oder „Ein Fall für zwei“. In der amerikanischen Serie „Highlander: The Raven“ verkörperte er die Rolle des Bert Myers. In diesem Jahr war er unter anderem in den Urbino-Krimifolgen „Die Tote im Palazzo“ und „Mord im Olivenhain“ zu sehen. Seit fast zehn Jahren setzt sich Jaenicke für bedrohte Tiere ein und bringt sein Engagement in der Reihe „Hannes Jaenicke: Im Einsatz“ ins Fernsehen.

Weißwasser als Drehort für einen Spielfilm ist neu. Filmteams, vor allem im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks, waren aber schon öfter in der Stadt. Anfang des Jahres beispielsweise drehte MDR-Moderatorin Beate Werner für „Unterwegs in Sachsen“ bei der Waldeisenbahn, bei Stölzle Lausitz, im Glasmuseum – und in der Eisarena. 2014 waren der rund neun Kilometer entfernte Pückler-Park und das Neue Schloss in Bad Muskau Kulisse für eine Folge von „Terra X“. Schon vor ein paar Jahren entstanden einige Szenen für den Film „Der tote Taucher“ am Halbendorfer See. „Aber an einen Spielfilm, für den direkt in Weißwasser gedreht wurde, kann ich mich nicht erinnern.“ Milton Tauche muss es wissen. Er ist schließlich Weißwasseraner.

Ist die Große Kreisstadt, wie sich Weißwasser immer noch nennt, nun auf bestem Weg zur Filmstadt? Wird aus Weißwasser „Wollywood“? Muss die Filmstadt Görlitz nun Konkurrenz fürchten? In den letzten zehn Jahren hatten nationale und internationale Filmproduktionen wie „In 80 Tagen um die Welt“ mit Jackie Chan, „Der Vorleser“ mit Kate Winslet oder „Inglourious Basterds“ mit Christoph Waltz, Görlitz als Filmkulisse entdeckt und nach und nach einen wahren Hype bei Filmschaffenden und Cineasten ausgelöst. Der Mythos „Görliwood“ war geboren. Weitere Kinohits, wie „Grand Budapest Hotel“, den Regisseur Wes Anderson im Winter 2012/2013 mit den Schauspielern Ralph Fiennes, Adrien Brody, Jeff Goldblum und Bill Murray in Görlitz drehte, folgten. Inzwischen sind die in Görlitz abgedrehten Filmproduktionen so zahlreich, dass sie Stoff für ein Buch hergeben. „Drehort Görlitz“ erschien 2014 und stellt die bis dahin in „Görliwood“ abgedrehten Produktionen vor. Aber damit nicht genug. 2015 realisierte der französische Regisseur François Ozon Teile seines Films „Frantz“ in der Stadt. In der nächsten Woche kommt der ebenfalls in Görlitz gedrehte Streifen „Jeder stirbt für sich allein“ mit Emma Thompson und Daniel Brühl in die Kinos (17. November).

Für welche weiteren Filme würde sich Weißwasser als Filmkulisse eignen? Selbst wenn die Sat-1-Produktion der vorerst letzte in der Stadt gedrehte Film bleiben sollte – ein wenig Glanz fällt dennoch auf Weißwasser. Und Geld spült der Dreh außerdem in die Kassen. „Die Filmleute haben die Halle immerhin für einen ganzen Tag gemietet“, freut sich Milton Tauche.

