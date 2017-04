Wolle, Schnürsenkel und Ordner Der Kunde bestimmt das Sortiment bei „Trägers Preisbombe“ in Zittau. Das Konzept funktioniert seit einem Vierteljahrhundert.

Inhaber Rainer Volke in seinem Gemischtwarenladen in der Böhmischen Straße. © Matthias Weber

Zittau. Rainer Volke stellt die Rosenstöcke direkt neben den Eingang. Die Pflanzen sind in diesen Tagen neben dem Ostersortiment die meistgekauften Artikel in „Trägers Preisbombe“ in der Böhmischen Straße. Seit einem Vierteljahrhundert ist das Mini-Kaufhaus mit seinem bunten Sortiment in Zittau ansässig, bis September vergangenen Jahres in der ehemaligen Kaufhalle Mitte an der Ecke Albert-/Reichenberger Straße. Rainer Volke ist fast von Beginn an dabei. Er begann 1994 für den Firmengründer Günter Träger aus dem erzgebirgischen Gersdorf zu arbeiten, war für die Expansion zuständig und suchte Immobilien, in denen Träger Märkte eröffnen konnte. Träger betreibt bis heute 14 Filialen in Sachsen und Brandenburg.

Die Zittauer Filiale gehört jedoch nicht mehr dazu, weil Rainer Volke im Jahr 2004 die Zittauer Außenstelle übernahm. Seither betreibt der Unternehmer das Geschäft mit den „1 000 kleinen Dingen“ in eigener Regie und mit zwei Mitarbeiterinnen. Am Namen „Trägers Preisbombe“ hielt er jedoch fest, weil er den Kunden inzwischen bekannt war. Seit 2004 ist der Familienbetrieb ein reines Zittauer Unternehmen, betrieben von einem geborenen Zittauer und dessen Familie, die in Zittau lebt. Volke ist bereits Rentner. Die Frage der Nachfolge sei aber geklärt, wendet er ein und scherzt: „Wir werden die Zittauer weiterhin beglücken.“

Der Bedarf an einem Laden, in dem es fast alles gibt, was im Haushalt so benötigt wird, ist zweifellos da. „Wir orientieren uns an der Nachfrage“, erklärt Volke das einfache Konzept. „Seit vier Jahren besteht eine große Nachfrage nach Wolle, deshalb haben wir das Wollsortiment ausgebaut“, so der Unternehmer. Anders als im Supermarkt gibt es in der „Preisbombe“ von einem Produkt nicht etwa 20 Sorten und Varianten, sondern höchstens zwei. Die Kunst bestehe darin, die richtigen Artikel auszuwählen, das gehe nicht ohne langjährige Erfahrung, verrät der Zittauer.

Das Angebot bleibt so überschaubar und der Kunde wird nicht von der Auswahl erschlagen. „Ältere Menschen wissen das zu schätzen“, sagt Volke. Haushaltsartikel, Schreibwaren, Bürobedarf, Lebensmittel und Deko-Artikel gehören zum festen Sortiment – vom Schnürsenkel über das Tee-Ei bis zum Ordner. Ergänzt wird das auf 180 Quadratmetern präsentierte Angebot mit Saisonartikeln. Seit dem Umzug in die Böhmische Straße freut sich Volke über zahlreiche Neukunden. Die Achse zwischen Landratsamt, Hochschule und Rathaus führt viele Menschen an dem Geschäft vorbei, die zuvor noch nie etwas von „Trägers Preisbombe“ gehört haben. Die meisten Stammkunden kennen inzwischen den Weg in die Böhmische Straße.

Der kleine Charly liegt zwischen den Regalen auf dem Fußboden und beobachtet das Treiben. Der Shih-Tzu-Pekinese ist so etwas wie der kleine Star im Laden und gehört quasi zur Einrichtung. Wenn er seinen Ruheplatz im Schaufenster einnimmt, denken Passanten manchmal, er sei ein Plüschtier, erzählt Volke.

zur Startseite